Ответственный за подземный переход в Челябинске рассказал, что ремонтировали до взрыва газа

Официальная версия произошедшего - во время ремонта произошел хлопок газового баллона. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В подземном переходе на площади Революции в Челябинске, где 28 января прогремел взрыв, велся ремонт. Об этом сообщила глава города Наталья Котова. По ее словам, хлопок произошел в подсобном помещении. Здесь была утечка из газового баллона, и когда слесарь попытался включить свет — хлопнуло.

Напомним, летом в переходе был масштабный ремонт. «Подземку» освободили от ларьков, установили подъемники для инвалидов, позже стены расписали граффити. Какие работы велись сегодня, мы спросили у Игоря Клеина, директора МАУ «Сад имени Пушкина», в зону ответственности которого входят подземные переходы.

— Там было усиление лестничной конструкции. Его смонтировали еще в декабре, но не могли покрасить, потому что влажность была, инеем все покрылось, покрасить было сложно, ждали тепла. Сейчас потеплело, сушили газовыми пушками. Вчера работу закончили. И, видимо, то ли баллон просто не закрыли, то ли еще что-то сделали. Сегодня утром работник пришел туда, чтобы приступить к покраске, свет включил и получился хлопок, — рассказал Игорь Клеин корреспонденту КП-Челябинск. — Баллоны не взорвались, имущество парка не пострадало, никаких обрушений не произошло. Был просто хлопок.

Как сообщил Игорь Клеин, ремонтом занималась челябинская компания «Элит Вуд».

— Один пострадавший, он получил ожоги, вроде бы 20%. В подземном переходе не было пешеходов во время хлопка. Сейчас здесь все осматривают, все описывают — целый процесс. Грубо говоря, через час, через два, когда оперативники закончат, откроем переход. Потому что уборка уже идет.

Серьезного ущерба, по словам Клеина, нет. Немного потемнел потолок у выхода, вероятно, из-за дыма, за выходные побелят.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, целостность несущих конструкций перехода не нарушена. Пострадала только пластиковая входная группа в подсобку.

Напомним, взрыв в «подземке» прогремел в первом часу дня 28 января. На место стянулись спецслужбы. Движение перекрыли, на входе в переход встала полиция и не впускала прохожих. С ожогами 25% тела в больницу увезли одного из рабочих. Прокуратура начала проверку. Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение требований техники безопасности.

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