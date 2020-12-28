Сегодня заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала о строительстве нового корпуса детской хирургии. Он появится рядом с областной детской больницей, чтобы статью частью медицинского кластера.— На строительство корпуса рассчитан бюджет, он станет частью федеральной программы развития детского здравоохранения. Работы будут завершены до 31 декабря 2023 года. Конкурс на проектирование уже объявлен, придется строить в сжатые сроки, времени остается не так много, — рассказала Ирина Гехт.Все будет потрачено около 4 млрд рублей, 3 из которых возьмут в федеральном бюджете, и более 1 млрд — в бюджете Челябинской области.Напомним, строительство корпуса детской хирургии стало по-настоящему скандальным для Челябинска. Дело в том, что для его возведения необходимо снести часть бора, которым так дорожат горожане. Изначально власти дали добро на строительство, но общественники пошли в суд и отстояли лес. Однако позже все же проиграли и последним решением было разрешение на снос деревьев ради строительства и присоединение к территории бора другой части леса.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru