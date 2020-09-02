«Сенная площадь»: для будущей ярмарки в центре Челябинска привезли деревянные киоски и сено

Пока картина очень неоднозначная, но власти обещают, что будет культурно и модно. Фото: Валентина ВАГАНОВА

На площади Революции в Челябинске начали разворачивать фермерскую ярмарку. Поставили сцену, завезли модные киоски в стиле лофт, деревянные столы-катушки, бочки и... сено. Запах скошенной травы тут такой сильный, что если закрыть глаза, из сердца города можно «телепортироваться» в поле. Правда, шум машин быстро вернет в реальность.

Скоро, но пока точно неизвестно когда, возле тюков можно будет полакомиться свеженькими садовыми овощами. Ярмарка готовится к открытию. Вот как сейчас выглядит площадь.

Киосков на площади скоро станет в разы больше. Всего хотят установить 20 торговых точек. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В этих домиках будут продавать овощи и фрукты. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Видимо, будет «фуд-корт» в деревенском стиле. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Торговать на площади будут до зимы. Фото: Валентина ВАГАНОВА

У нас теперь своя Сенная площадь. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Рынок станет подарком городу на День рождения. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В мэрии говорят, что это будет не просто ярмарка, а досугово-торговое пространство. Поэтому здесь предусмотрены и выступления, и развлекательные мероприятия, и т.п. Фото: Валентина ВАГАНОВА

«Итоговая концепция нам пока неизвестна. Будет сюрприз для челябинцев», — сказали в пресс-службе администрации. Фото: Валентина ВАГАНОВА

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