«Сенная площадь»: для будущей ярмарки в центре Челябинска привезли деревянные киоски и сено

Пока картина очень неоднозначная, но власти обещают, что будет культурно и модно.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
На площади Революции в Челябинске начали разворачивать фермерскую ярмарку. Поставили сцену, завезли модные киоски в стиле лофт, деревянные столы-катушки, бочки и... сено. Запах скошенной травы тут такой сильный, что если закрыть глаза, из сердца города можно «телепортироваться» в поле. Правда, шум машин быстро вернет в реальность.
Скоро, но пока точно неизвестно когда, возле тюков можно будет полакомиться свеженькими садовыми овощами. Ярмарка готовится к открытию. Вот как сейчас выглядит площадь.
Киосков на площади скоро станет в разы больше. Всего хотят установить 20 торговых точек.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В этих домиках будут продавать овощи и фрукты.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Видимо, будет «фуд-корт» в деревенском стиле.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Торговать на площади будут до зимы.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
У нас теперь своя Сенная площадь.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Рынок станет подарком городу на День рождения.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В мэрии говорят, что это будет не просто ярмарка, а досугово-торговое пространство. Поэтому здесь предусмотрены и выступления, и развлекательные мероприятия, и т.п.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
«Итоговая концепция нам пока неизвестна. Будет сюрприз для челябинцев», — сказали в пресс-службе администрации.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
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