Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 13 февраля 2021: где сдать тест ПЦР бесплатно и как пройдет «Лыжня России»

В торговых центрах можно сдать тест ПЦР бесплатно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным минздрава Челябинской области, на утро 13 февраля в регионе зафиксировано 48 454 случая COVID-19. Еще у 262 южноуральцев нашли вирус за прошедшие сутки. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 13 февраля 2021 года

Выздоровели еще 393 человек, а всего с начала пандемии ковид победили 39 305 жителей региона. На лечении остаются 7 232 заболевших. За минувшие сутки скончались 14 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли 10 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания. Всего не удалось спасти 1 861 человек.

Инфографика: коронавирус74.рф

На коронавирус проверят в ТРК

Выявить новых больных, а значит своевременно начать их лечить, помогает ПЦР-тестирование в ТРК. В эти выходные, 13 и 14 февраля, горожан приглашают провериться

— С собой необходимо взять паспорт и медицинский полис, — уточнили в ведомстве. — За два часа до тестирования рекомендуем воздержаться от п