Морозная погода в конце февраля начала набирать силу. Сегодня утром стало известно, что на Челябинск 18 февраля надвигаются снегопад и метели.Во время снегопада следует ожидать пробок на дорогах. Они могут возникнуть не только из-за аварий, но и из-за ремонтных работ и уборки снега. Кроме того, при плохой погоде могут задержать авиарейсы на неопределенный срок.Кстати, южную часть региона уже накрыло снегом. Особенно сильно замело в Брединском и Карталинском районах. В связи с этим Миндортранс Челябинской области предупредил автомобилистов о сильной метели и ограничении видимости до 5 метров.Утром, 18 февраля, школьники ожидали отмены занятий из-за холодов. Однако этого не произошло. В итоге детям пришлось идти на учебу. Но вполне возможно, что погода поменяется в ближайшие дни и преподнесет неожиданные сюрпризы.Завтра, 19 февраля, погода будет ненамного лучше. По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, ночью в области ожидается -20,-25, при прояснении до -30. Днем воздух прогреется до -13,-18. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северный с переходом на южный ночью 6-11 м/с, местами порывы до 17, днем 3-8 м/с.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru