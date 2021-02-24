«Простояли 7 часов и пошли пешком»: пассажирка застрявшего под Троицком автобуса рассказала, как выбиралась из снежного плена

Десятки машин по Челябинской области застряли из-за непогоды. Фото: МЧС по Челябинской области.

Непогода в Челябинской области нанесла неожиданный удар. Сотни людей оказались в снежной ловушке на дорогах. В Троицке застрял автобус людьми — 16 человек. Они простояли на морозе семь часов, но проехать так и не смогли. В итоге пришлось идти пешком по сугробам. Пассажирка автобуса Кристина Ческидова рассказала КП-Челябинск, как это было.

— Автобус остановился около 19:00 23 февраля. Перед нами в сторону ГРЭСа стояли легковые машины, их пропустили, — рассказывает Кристина Ческидова. — Потом ждали полтора часа, пока снова прочистят участок дороги до ГРЭСА. В итоге нас обогнала пожарная машина и сломалась перед нами. Мы снова не проехали.

По словам Кристины Ческидовой, на автобус обратили внимание только к двум часам ночи.

— Все это время нами никто не интересовался, есть ли люди, кому плохо, может воды нет..., — говорит девушка. — Мы раза четыре звонили в службу спасения, говорили, что в автобусе грудной ребенок, но диспетчеры бросали трубку.

Около двух часов ночи в автобус зашел мужчина в форме МЧС и сказал, что проехать возможности нет.

— И мы пошли пешком обратно в сторону города, — рассказала Кристина Ческидова.

В администрации Троицка ночью сообщили, что часть людей с дорог района была развезена по домам, другая часть направлена в пункт временного размещения, в котором на 04:30 находились 26 человек не только из Троицка, но из Чесменского района и республики Казахстан.

Видимость на дорогах Троицка из-за метели почти нулевая

Между тем возле поселка Искра до сих пор пытаются вытащить экипаж ДПС и двух мужчин, к которым на оформление ДТП они приехали еще вчера днем.

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