Удобство — основной принцип работы новой транспортной схемы в Челябинске. Об этом заявил замминистра транспорта региона Александр Егоров. Почему пересадки — не так страшно, куда могут перенести остановки трамваев, как назовут новую транспортную карту и многое другое обсудили на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).— Недавно в Челябинске прошло повторное обсуждение транспортной схемы. Для чего оно было нужно и какие предложения поступили?— Когда я пришел на эту должность, мы повторно запустили обсуждение транспортной сети. Потому что обсуждения, которое состоялось в декабре, оказалось недостаточно. Мы получили около 450 замечаний. Из них часть повторяющихся, часть из серии «постройте метро» или «пустите маршрутку до моего подъезда». Отобранные замечания сейчас рассматриваются на рабочей группе. Большая их часть касается автобусной сети. Думаю, через пару недель смогу сказать, что будет принято.— Это далеко не первая транспортная схема. Какова вероятность, что ее воплотят, а не просто уберут в стол?— Внедрить новую транспортную сеть — огромный труд. Мало у кого это получается. Если смотреть за другими регионами, пять городов пытались это сделать и комплексно никто не внедрил. Почему? Как правило, концепцию делали приезжие. У нас же разработал схему местный вуз — они сами пользуются общественным транспортном и разбираются в маршрутах.— Есть ли примеры удачного опыта?— Город, на который строит равняться, я бы не назвал. Пока нигде нет устоявшейся качественной маршрутной сети с магистральным маршрутами, выделенными полосами и приоритетным проездом. Но некоторые к этому приблизились. Это Москва, Казань и Пермь. Сейчас делают большой рывок Краснодар, Белгород, Южно-Сахалинск пытается.Екатеринбург хотел два года назад реформировать маршрутную сеть. У них система полностью свернулась из-за недовольства жителей. Мы понимаем, что резонанс будет и у нас. Но, благодаря этим обсуждениям, мы пытаемся объяснить жителям нашу стратегию, чтобы не было столько негатива. В Екатеринбурге просто сказали: вот вам схема, давайте внедрять.— В чем основные недовольства?— Больше всего возмущений возникает, когда забирают твой маршрут, на котором ты всю жизнь ездил. Ты выходишь из подъезда на остановку, а его нет.Нам в любом случае придется снижать дублирование. Остановки просто не «переваривают», когда одновременно подъезжают пять маршруток. Вместо них должны быть большие автобусы. Да, они будут чуть реже ходить, но за счет приоритетного проезда общая скорость поездки должна вырасти.— Много опасений по поводу пересадок. Мы же не в Сочи живем, зимой выходить и снова ждать транспорт не очень удобно.— Все города пришли к тому, что невозможно соединить, например, все торговые центры. Иначе сеть превращается в паутину. Важно выделять магистральные маршруты с пересадкой. Есть социальный стандарт транспортного развития, закрепленный на федеральном уровне, мы принимаем такой же для агломерации. Там закреплено, что для комфортного транспортного обслуживания нужно не более двух пересадок.Как упростить пересадки? Нужно подтянуть остановочные пункты ближе друг к другу. Мы анализировали маршрутную сеть. Например, на Алом поле, чтобы с одной остановки на другую пересесть, нужно пройти 200 метров пешком. Мы рассматриваем возможность финансирования, чтобы построить трамвайную платформу, подтянуть ближе к проспекту Ленина.Самый главный принцип пересадочности — удобство. Нужно построить комфортные трамвайные платформы, чтобы выходить не под колеса, не на проезжую часть, а на платформы. Второе — чтобы магистральный транспорт ходил стабильно.— После сильной метели в Челябинске была парализована работа трамваев: рельсы замело, стрелки замерзли. У горожан возник вполне логичный вопрос: что будет, когда уберут дублирующие маршруты?— Это не нормальная ситуация, когда трамвай не работает. Мы делаем ставку на трамвай как магистральный транспорт, мы хотим его развить, представить в совершенно ином качестве, современном, скоростном. Любой невыход трамвая в подобной ситуации расценивается как саботаж транспортной системы. Мы планируем подготовить письмо на имя Натальи Котовой с просьбой разобраться в ситуации.— Что касается остановок. Возле Горсада имени Пушкина, например, приходится выходить на проезжую часть, прямо под колеса. Как решить проблему?— Мы проанализировали трамвайные остановки. Из 240 площадок 40 — проблемные, с выходом на проезжую часть. Пойдем на согласование к губернатору, если одобрят финансирование, планируем построить от 10 до 20 остановок современного образца с широкой посадочной платформой и павильоном ожидания.Хотим создать и закрепить стандарт трамвайных остановок для всех городов Челябинской области, где ходят трамваи — Челябинска, Златоуста и Магнитогорска.— Та же улица Цвиллинга — узкая. Придется урезать полосы?— В общероссийской практике есть варианта. Первый — сужение существующих полос за счет излишней ширины или парковок, с сохранением их количества. Второй — перенести остановку за перекресток. Перед перекрестком у нас сохраняется необходимое количество полос и левый-правый повороты осуществляются безопасно. А после уже не надо столько полос и никакого коллапса не происходит.— Когда будут продлять трамвайную сеть?— Сначала нужно отремонтировать существующую, показать что трамвай — не гремящее ведро с болтами, а самый современный вид транспорта. После будет смысл говорить о продлении веток.— И все же зададим вопрос на перспективу. Жители «Паркового-2» заметили, что на Новоградском проспекте, где предположительно пройдет трамвайная ветка, высаживают деревья. Опять ждать скандалов с вырубками?— Их вполне реально пересадить вместе с комом. Важный момент: деревья должны быть из питомника. Так как я был заммэра по благоустройству, объясню, чем отличается древо из питомника от дерева из леса. Дерево из леса росло в своей среде, если вы перемещаете в проблемную городскую среду, оно умирает. Дерево в питомнике несколько раз пересаживается, чтобы сформировался ком и оно нормально переносило пересадку.— Периодически к нам привозят на тест-драйв новые трамваи. Но ни один из них не покупают, в то время как в Магнитогорске обновляют подвижной состав. Почему?— Магнитогорск в этом плане — большие молодцы. Сейчас мы пытаемся исправить ситуацию и сразу 30 вагонов закупаем в этом году. Они будут современные, с системой климат-контроля. В Магнитогорске нет климат-контроля — вот чем Челябинск будет свою столичность подчеркивать.Итак, почему трамваи не остаются. Первый вариант — когда выпускается новый вагон и ему нужно пройти сертификационные испытания. В Усть-Катаве нет своей сети, они привозят в Челябинск, чтобы посмотреть, как он себя поведет на поворотах и остановка. В городе хорошая разветвленная сеть, несмотря на состояние путей. Эти испытания проводятся без пассажиров. На нем нельзя покататься, так как у него нет сертификата безопасности. В ходе таких испытаний выявляются «детские болячки»: по пантографам, по нижним тележкам.Второй вариант — когда компания хочет презентовать рекламный вагон. Такая история происходила многократно и никакой речи о закупке не было. Проблема была в отсутствии финансирования. На расширение дорог выделялись деньги, на трамвай нет.— Не лучше ли сначала отремонтировать инфраструктуру, а потом тратиться на подвижной состав?— 150-200 млн выделено на ремонт трамвайных путей. Это позволит отремонтировать два проблемных участка: на Цвиллинга от Тимирязева до вокзала и на Первой пятилетки от депо до Горького. Ищем дополнительное финансирование, чтобы отремонтировать трамвайный узел на выезде из депо. Там много стрелок, много перемычек.Долгое время стрелочные переводы обогревалось. Часть поломались, часть выключена специально, потому что много тратят электроэнергии.Нужно разобраться со снегоочистителями. Должно быть три-четыре, может быть пять. По моей информации, есть только один, и мы задаем вопрос руководству ГЭТа, почему они ничего не делают для ремонта. К снегопадам их нужно подготовить заранее и выпустить на линию.— Недавно прозвучала информация об установке валидаторов. Для чего они нужны?— Валидаторы — это специальное устройство, которое вешается у входа. Можно приложить карту и оплатить проезд. Сейчас расход на персонал велик. Кондукторов необходимо переводить в контролеры.Вместе с тем, нужно увеличить штраф за неоплаченный проезд. Сейчас он от 100 до 500 рублей. Мы вышли с инициативой к Заксобранию увеличить до 700-1000 рублей.— Недавно мы всем городом предлагали названия для транспортной карты. Когда будут подведены итоги?— Она появится на следующий год, когда будет переход к новой транспортной модели. То есть, после 1 января 2022 года или даже позже.Самые популярные варианты — «ГорКа» (сокращенно от «городская карта»), «Урал», «Черешня», «Челяба», «Метеорит», «Телепорт», «Вездеход», «Челябинка». Всего больше 500 вариантов с разными обоснованиями.— Были ли смешные названия?— Мне очень понравилось «Вжух», но не для всех пассажиров это подойдет. Отобрано 7-8 вариантов. Но сейчас мы переключились на более важную работу по маршрутной сети.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперты поспорили, нужна ли Челябинску новая транспортная схема (публикуем доводы).Город трамваев и автобусов: Челябинск ждет большая транспортная реформа (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru