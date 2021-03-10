Чем закончился скандал в больнице Магнитогорска, где год назад надругались над 9-летним мальчиком

ЧП произошло в палате медучреждения. Фото: Юлия Мухина

Год назад в детской больнице №3 Магнитогорска разразился скандал – 16-летний подросток надругался над 9-летним мальчиком. Это произошло прямо в палате. Свидетелем непотребной сцены стал еще один ребенок, родители которого и забили тревогу.

ЧП произошло 27 марта 2019 года. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Парня отправили под домашний арест. Персонал больницы был потрясен случившимся не меньше родителей. Главный врач пообещала содействовать следствию и провести собственное служебное расследование.

КП-Челябинск выяснила, чем обернулась эта история для детей, и какие меры были приняты в медучреждении.

ПОДРОСТКА ПРИЗНАЛИ ПСИХИЧЕСКИ НЕЗДОРОВЫМ

Огласку ЧП придала жительница Магнитогорска Юлия Мухина. Ее семилетний сын стал свидетелем интимной сцены в палате. Юлия разместила посты на своих страницах в соцсетях, которые увидели власти и СМИ.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова тоже узнала о случившемся из поста, ее отметили под ним. Позвонила маме и оперативно начала проверку инцидента. Тогда ей много писали родители, говорили, что им страшно, спрашивали, как обезопасить своих детей. КП-Челябинск Евгения рассказала, чем завершилась история.

— Провели проверку, приняли меры в учреждении: пересмотрели порядок размещения детей по полу и по возрастам, провели инструктаж с персоналом. Последствия для персонала сейчас не помню какие были или нет. Насколько я помню, был выговор, но не точно, — рассказала детский омбудсмен. — Я больше с родителями не связывалась. Год назад они обращались к частному психологу. Думаю, не правильно их дергать сейчас.

По словам омбудсмена, подросток отделался постановкой на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних.

В следственном комитете уточнили информацию.

— В декабре решением суда в Магнитогорске подростку были назначены принудительные меры медицинского характера. В ходе расследования уголовного дела было установлено у него наличие заболевания, согласно заключению эксперта, — рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области по взаимодействию со СМИ Владимир Шишков.

КП-Челябинск сделала запрос в Центр охраны материнства и детства Магнитогорска с просьбой уточнить, какие были приняты меры в больнице, и были ли какие-либо дисциплинарные взыскания в отношении сотрудников. На момент выхода публикации ответ не получен.

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