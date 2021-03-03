В среду, 3 марта, в челябинский аэропорт нагрянули сотрудники ФСБ. Директора АО «Челябинского авиапредприятия подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).— В настоящее время проводятся оперативные действия. Сказать задержан он или нет, пока не можем, — прокомментировала официальный представитель УФСБ по Челябинской области Марина Горлевская.Получить комментарий пресс-службы аэропорта не удалось — телефон не отвечает.Обновлено 15:15В ФСБ прокомментировали, что Осипов временно задержан. Будет ли ходатайство об избрании меры пресечения, должен решить следователь.В приемной Осипова по телефону ответили, что силовики уже уехали, однако сообщить какие-то подробности не смогли.Андрей Осипов возглавил аэропорт Челябинска 1 ноября 2019 года, а 27 ноября уже презентовал новый терминал, который строили к саммитам ШОС и БРИКС. До этого он руководил аэропортом Мурманска.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru