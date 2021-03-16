Танцы на лапках: челябинка спасла беспородную собаку и удивилась ее талантам

Кинологи не хотели тренировать Амзу, потому что она — дворняга. Фото: Екатерина Житенко

Дарья Клокова с мужем давно мечтали о собаке. Хотели завести породистую — немецкую овчарку. Выбрали питомник, накопили деньги. Но однажды девушка случайно наткнулась на объявление — щенки ищут дом. На фото были маленькие беспородные пушистые комочки, которых подобрали с улицы. В одну из мордашек Дарья сразу влюбилась.

— Был февраль 2018 года. Она родилась под одним из заборов. На собаку с щенками вызвали отлов. Так они и попали в стены Горэкоцентра, который ныне не функционирует. Одна из сотен тысяч таких же, никому не нужных, всеми презираемых бездомных собак. И вот она, единственная выжившая из своего помета, выросшая из зашуганного щенка в уверенную в себе собаку. Все так же занимает свое место в нашей жизни. Показавшая нам истинную преданность. Ее зовут Амза, в феврале исполнилось три года, чистокровный двортерьер, — говорит Дарья.

Амза в отлове. Фото: из архива героя публикации

Такой крохой Амза попала в семью (слева). И вот как она выросла (справа). Фото: из архива героя публикации

БЕСПОРОДНАЯ? ЗНАЧИТ, НЕ В ТАНЦАХ

Амза не первая собака в жизни девушки. В семь лет Дарье подарили пуделя. Он прожил с семьей 15 лет и «ушел на радугу от старости».

— Я быстро привыкла вставать в шесть утра, гулять два раза в день (хоть дождь, хоть снег, хоть наводнение). А главное — нести ответственность за свою собаку. Убирать за ней. Заботиться, воспитывать и дрессировать. Так что к появлению второй собаки я была уже готова, сложностей особо не возникло, но так как я была уже взрослая, когда завела Амзу, возможностей у меня было больше. Я стала ездить с ней на дрессировку, сначала просто послушание, позже почти полгода занимались аджилити (соревнования, в которых человек направляет собаку через полосу препятствий — прим. авт.), трюками и танцами, — рассказывает девушка.

С кинологическим фристайлом, так правильно называются танцы с собакой, она познакомилась на соревнованиях в Челябинске три года назад. Поставила себе цель тоже поучаствовать с Амзой. Однако найти «хореографа» оказалось трудно. Кинологи не хотели тренировать Амзу, потому что она — дворняга.

— Были и такие, которые говорили: «У тебя дворняга, ты ничего с ней не добьешься, они глупые и неадекватные». Я считаю, что это несправедливо, но я не держу зла, потому что это говорит не о «глупости» моей собаки, а о некомпетентности кинолога. Потому что это говорили чисто из-за ее «внешности». Кинолога мы искали около трех месяцев. Хотелось бы сказать огромное спасибо специалистам, которые встретились на нашем пути и поддержали нас, научили, показали, какой собака может быть, а именно Марине Власовой и Дарье Усачевой.

Фото: из архива героя публикации

ПОКАЗАТЬ, ЧТО ДВОРНЯГИ НЕ ХУЖЕ ПОРОДИСТЫХ

Дебют Амзы состоялся на III Фестивале гуманного отношения к животным, который организует в Челябинске Полина Кефер, руководитель приюта «Наш Дом».

— Нас подготовила и очень помогла нам кинолог Марина Власова. Мы выступили на главной сцене. Честно сказать, получилось далеко не так, как я задумала. Но для нас с Амзой это был опыт. Представляете, громкая музыка, толпа детей, естественно, Амза занервничала. Но она не убежала, не встала в ступор, а честно старалась выполнять то, что я ей говорю. Как бы то ни было, я ей очень гордилась и горжусь. Она показала себя в необычной обстановке и не подвела меня, — отмечает Дарья.

На соревнования по танцам в 2020 году девушка возлагала большие надежды. Они с Амзой усердно готовились, репетировали. Но из-за пандемии соревнования перенесли. А позже провели в онлайн-формате. Однако поучаствовать в них Дарья с питомцем не смогли по техническим причинам.

В этом году Дарья с Амзой планируют снова выступить на Фестивале гуманного отношения к животным. Своим выступлением они хотят показать, что дворняги не хуже породистых, и что беспородному питомцу тоже под силу спортивная дрессировка.

Беспородному питомцу тоже под силу спортивная дрессировка! Фото: Екатерина Житенко

СЪЕЗДИЛА В ПРИЮТ И ПОДУМАЛА, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ ТУДА

С появлением Амзы Дарья начала помогать и другим брошенным животным обрести семью. Сейчас она волонтер приюта «Наш дом». Сначала помогала вести соцсети, потом осмелилась лично приехать в приют. Однако тот визит дался Дарье очень тяжело: из вольеров на нее смотрели десятки мордах, в глазах каждой читалась надежда. Хвостатые наверняка думали: «Этот человек пришел за мной и сейчас увезет меня домой». Сердце сжималось от боли и жалости. А в голове застыл вопрос — разве можно помочь им чем-то, кроме как забрать отсюда и подарить свою любовь? Дарья думала, что не найдет в себе силы приехать сюда еще раз. Но все изменил случай.

— Приехала я на работу, и вижу в сугробе лежит собака, немецкая овчарка. Стою смотрю на него, думаю — что же делать. Побежала на работу, отпросилась, по пути звоню Полине, особо не надеясь ни на что, потому что знала, что в приюте итак 200 собак. Но Полина, не долго думая, говорит — вези. К сожалению, хозяина мы так и не нашли. Так, со старого, замершего кобеля немецкой овчарки и началась моя история волонтера. Стала ездить на субботники в приют «Наш Дом».

Со временем Дарья приняла, что не может забрать к себе всех питомцев. Грусть сменилась надеждой — их команде удастся отыскать семью каждому хвостатому подопечному.

Дарья стала участницей фотопроекта «Приюти74», организованным приютом «Наш Дом». Его цель — показать как собаки из приюта удачно вписываются в домашний уют и могут стать членом семьи. На фото Дарья с подопечной приюта Пандорой.

УРОКИ ДОБРА

Дарья проводит уроки добра в школах города вместе с другими волонтерами приюта. Они рассказывают детям, что такое приют для животных, какие собаки туда попадают, как помочь им, как вести себя с домашними и бездомными животными.

— Так же раскрываем «тайны» приюта: что у нас нет государственной поддержки, мы существуем на средства руководителя приюта и пожертвования неравнодушных граждан. В ходе беседы мы понимаем, стоит ли детям озвучивать ту или иную информацию. Но на самом деле дети искренне не понимают и расстраиваются, почему не помогает государство. Мне кажется, правильно говорить о таком с детьми, потому что даже не все взрослые знают о том, что приют существует исключительно на средства его руководителя и неравнодушных граждан, — отмечает Дарья. — Сложнее объяснить ребенку, кто такой волонтер, что за это не платят, что ты это делаешь в свободное время, а ведь почти у каждого волонтера есть и семья, и работа, и свои животные.

После появления Амзы в жизни Дарья стала помогать другим животным обрести семью. Фото: Владислав Рожнов

«СДЕЛАЙТЕ СВОЮ СОБАКУ МЕЧТОЙ КАЖДОГО»

Тем, кто пока задумывается о приобретении собаки Дарья дает два совета. Если хочется породистую, не стоит жалеть денег. Породистого щенка нужно покупать исключительно с документами и родословной.

— Только это дает гарантию, что у вас вырастет то, что вы хотели, иначе станете спонсором мошенников, так называемой «разводни». Но если вам жаль денег — возьмите из приюта, там вас ждут адекватные, здоровые хвостики. Не мечтайте об идеальной собаке, сделайте свою собаку мечтой каждого.

КОММЕНТАРИЙ

Способности собак зависят от породы?

— Как практикующий кинолог-дрессировщик ответственно заявляю — это миф! В своей многолетней практике я не встречала необучаемых собак. Все, что имеет мозг поддается научению, — говорит кинолог-дрессировщик Марина Власова. — Но! Если есть врожденные физические пороки или пороки нервной системы, то обучение таким собакам дается с трудом. Это касается и породистых собак, так как с генетикой не поспоришь... Главное в обучении терпение, упорство и вера в результат.

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