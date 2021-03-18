Как сделать детство счастливым и безопасным: эксперты рассказали о важности выбора детской площадки

Помните детские площадки из советского детства. Особенно ярко эти воспоминания живы у тех, чье детство пришлось на 90-е годы. Эти скрипучие качели, деревянные горки, прокатившись по которым издирали штаны в клочья или вытаскивали занозы из своей пятой точки, а еще — шатающиеся, покрытые ржавчиной турники. Радует, что современным детям это наследие не достанется: в рамках нацпроекта «Городская среда» во дворах Челябинска и области стали появляться современные спортивные комплексы и детские площадки.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ДЕТЕЙ

Наличие во дворе детской или спортивной площадки вносит весомый вклад в физическое, эмоциональное и социальное развитие детей. Доказано: чем больше ребенок проводит времени на открытом воздухе, чем активнее он двигается, тем меньше болеет и лучше спит. Активное времяпрепровождение на детской площадке положительно влияет на аппетит ребенка, но при этом практически сводит к нулю проблему детского ожирения. А это особенно актуально в наше время, когда многие родители занимают детей играми в планшете или бесконечным просмотром мультиков.

Общаясь с другими детьми на игровой площадке, ребенок развивает социально-коммуникативные навыки, учится живому общению, что тоже очень актуально в век интернета и мобильных телефонов.

Именно через игру развивается мышление, память и интеллект малыша, а потому очень важно обеспечить детям свободное, но при этом безопасное и продуманное пространство на открытом воздухе.

А для этого как раз и нужна современная и качественная игровая площадка.

ДОВОЛЬНЫ РОДИТЕЛИ, СЧАСТЛИВЫ ДЕТИ

Посмотрите на игровую площадку у вас во дворе. Как вы считаете: изготовлена ли она из безопасных материалов? Надежно ли установлены качели и горки? Если эти вопросы вызывают сомнения, то на помощь придут профессионалы из «Новой детской компании».

Эту организацию хорошо знают в УЖКХ Челябинска и области, потому что за восемь лет своей работы она доказала высокое качество своей продукции и ответственное отношение к соблюдению договорных обязательств.

Секрет успеха компании в том, что вся ее деятельность основана на главном приоритете — заботе о детях.

— Современные технологии не только делают нашу жизнь интереснее и проще, но еще и забирают огромную долю свободного времени, заменяя живое общение компьютерными видеоиграми и просмотром телевизора, — комментирует директор ООО «Новая детская компания» Татьяна Малышева. — На самом же деле что может быть проще, чем закрыть крышку ноутбука и почитать с ребенком его любимую книжку? А еще лучше вместе прогуляться на улице или поиграть в футбол. Тогда мы уж точно сумеем наполнить жизнь детей чем-то интересным!

«Новая детская компания» помогла благоустроить более 400 дворов в разных районах Челябинска, а также оснастила уличным игровым и спортивным оборудованием порядка 10 новых детских садов.

— Очень приятно видеть радость детей и слышать благодарность от родителей, — добавляет директор ООО «Новая детская компания». — Мы стараемся учесть все пожелания заказчиков и, конечно же, жителей, которые говорят, что хотели бы видеть в своем дворе.

КАЧЕСТВО, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ СЕРТИФИКАТАМИ

Как объяснили специалисты «Новой детской компании» проблема некачественного и небезопасного оснащения детских дворов кроется в том, что на сегодняшний день нет специальных структур, которые бы контролировали состояние детских площадок. И если добросовестные производители детского игрового оборудования соблюдают требования стандартов и сертифицируют свое оборудование, то другие так называемые «предприниматели» в погоне за деньгами вводят заказчиков в заблуждение, подсовывая подделанные документы и продавая небезопасные конструкции.

— ООО «Новая детская компания» является официальным представителем завода-изготовителя современных игровых и спортивных комплексов «Наш Двор» в Первоуральске. Наша компания поставляет оригинальное оборудование для детских площадок, которое соответствует всем нормам ГОСТ и Техническому регламенту ЕАЭС, установленным для данной категории товара. В процессе проектирования оборудования детских площадок, профессиональные проектировщики принимают к исполнению все существующие стандарты и нормы безопасности РФ, а также международные стандарты безопасности и качества, — подчеркивает Татьяна Малышева. — ООО «Новая детская компания» следит за всеми изменениями в области стандартизации, на площадках используются только безопасные материалы, все элементы надежно закрепляются, острые углы максимально сглаживаются, а в каруселях и турниках невозможно застрять.

Эксперты компании предупреждают: только качественное сертифицированное оборудование позволит избежать дальнейших финансовых вложений в площадку, которую не придется ремонтировать и постоянно подкрашивать. Срок эксплуатации оборудования ООО «Новая детская компания» составляет более 20 лет!

«Новая детская компания»: в наших с вами силах сделать мир детства максимально ярким, веселым, радостным и полезным!

«Новая детская компания» — генеральный партнер проекта «Дворовое детство».

ООО «Новая детская компания»: г. Челябинск, Енисейская, 28. тел. (351) 751-17-24, info@newdetcom.ru.

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