80 лет назад в Челябинской области упал метеорит, загадка которого до сих пор не разгадана

Его кусочки активно искали, как и обломки метеорита 2013 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если вы думали, что единственный метеорит прилетал в Челябинскую область в 2013 году, то вы просто не слышали о Катавском болиде. Ровно 80 лет назад, 9 апреля 1941 года, астероид упал в Катав-Ивановском районе, неподалеку от границы с Башкирией. И если осколок Челябинского метеорита удалось найти и изучить, то Катавский болид оброс загадками, которые не разгадали до сих пор. Часть информации о посетившем Южный Урал астероиде хранится в краеведческом музее, в книге Ирины Егурной «Природные феномены Челябинска».

9 апреля 1941 года жители деревень Катав-Ивановского района увидели яркий шар, который стремительно летел по небу, освещая все вокруг. Вместе с тем был слышен громкий гул и грохот, словно от запуска ракеты, а затем все затихло — остался лишь дымный, обошлось без разрушений. Администрация района буквально сразу поняла, что из космоса прилетел метеорит, и принялась его искать.

Их мотивировала и подстегивала телеграмма, присланная из Москвы академиком Владимиром Вернадским. Комитет по метеоритам Академии СССР попросил всех очевидцев сообщить, что они видели: как выглядело небесное тело, куда летело, что было слышно и так далее. Телеграмму Вернадского опубликовал «Челябинский рабочий».

— В случае же, если метеорит найден, необходимо тщательно сохранить все его осколки и немедленно сообщить об этом Комитету. На место находки метеорита выедет научный сотрудник Комитета, а нашедшему метеорит будет выдана денежная премия, — сообщалась в телеграмме.

Первые находки, связанные с гостем из космоса, оказались возле села Орловка. Там жители нашли липкий след кроваво-красного цвета, под которым растаял снег. Он простирался на несколько километров, а ширина его была около восьми метров. Но к телу астероида эта дорожка не привела, а на следующий день ее цвет сменился с красного на серый.

Лишь спустя некоторое время нашлось место предполагаемого падения болида. Некий колхозник по фамилии Хрущев обнаружил в двух километрах от села Тюбеляс полутораметровую яму, на дне которой лежали вещества серо-бурого цвета, напоминающие шлак. Ранее этой ямы здесь не было, поэтому у людей возникли подозрения, что это проделки прилетевшего небесного тела. 27 мая 1941 года сюда выехал секретарь райсовета депутатов трудящихся Семьянинов. Найденные кусочки собрали и отправили на анализ в лабораторию Катавского завода.

Но место предполагаемого падения сразу же вызывало вопросы. Дело в том, что село Тюбеляс находится значительно восточнее предполагаемой траектории метеорита, поэтому он либо свернул направо в воздухе (что маловероятно), либо взорвался и метеоритным дождем рассыпался в разные районы. Ответ на этот вопрос не был получен, поскольку в июне началась война, и государству было попросту некогда заниматься упавшим астероидом.

Результаты анализов красного вещества и обломков из ямы тоже остались неизвестными, но в 2006 году некий метеорит упал в Индии, и там заметили вещество такого же цвета. Получил ли кто-то из колхозников обещанную премию за находку метеорита, тоже неизвестно, а сами осколки, возможно, до сих пор лежат на полях Катав-Ивановского района.

КСТАТИ

Сегодня все следят за курсом биткоина, а раньше изучали курс за покупку метеорита. Цена за грамм небесного тела, пролетевшего над Челябинской областью в 2013 году, была от 1000 до 3 000 руб. и практически равнялась цене золота.

В этом году мы задумались, на сколько обломков разлетелся челябинский метеорит, где они находятся, и можно ли еще отыскать кусок небесного тела в наших лесах.

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