Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 27 марта 2021: будет ли третья волна пандемии и что в афише на 9 Мая

В прошлые выходные в ТРК «Алмаз» привились 195 человек Фото: Кирилл САДЫКОВ

Коронавирус в Челябинской области, судя по всему, задержится у нас надолго. Власти региона продолжают проводить различные мероприятия по предотвращению заражения. На днях в область поступила очередная партия вакцины — 17,6 тыс. доз, сейчас их распределяют по районам.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки в регионе зарегистрировали еще 136 случаев коронавируса. Среди зараженных школьников нет. Всего с начала пандемии на Южном Урале COVID-19 заболели 55 981 человек.

Скончались 8 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 5 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 164 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 49 585 человек. Под присмотром врачей остаются 4 051 зараженный.

За время пандемии на коронавирус протестировали 1,796 миллиона человек. За прошедшие сутки — 8 792 теста.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В новой инфекционной больнице в Малой Сосновке построили дополнительно три новых корпуса. Первых пациентов туда планируют принять уже в середине апреля. Об этом рассказал вчера, 26 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Стоит задача, в первую очередь, освободить для плановой медицинской помощи корпус ОКБ-3 по ул. Островского в Челябинске. Там откроется пульмонология, кардиология и амбулаторно-диагностический центр по онкологии, — заявил губернатор. — Важно как можно скорее перевести и другие наши лечебные базы в привычный режим работы.

С вводом трех дополнительных корпусов общая пиковая нагрузка инфекционного корпуса в Малой Сосновке составит 760 пациентов. При этом, новые здания могут работать автономно, если того потребует ситуация.

Алексей Текслер отметил, что на Западе все чаще говорят о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, противостоять ей поможет только вакцинация.

Власти региона решили продолжить вакцинацию населения в торговых центрах Челябинска. Стало известно, что помимо ТРК «Алмаз» бесплатно прививку можно будет сделать и в ТРК «Космос». Само мероприятие, кстати, состоится в субботу, 27 марта.

Не забыли и про бесплатное ПЦР-тестирование. Минздрав региона уже опубликовал список мест, где можно провериться на коронавирус. Развернуть мобильные кабинеты планируется в торговых центрах восьми муниципалитетов.

— При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, — рассказали в минздраве. — Рекомендуется за два часа до тестирования не принимать пищу, пить напитки.

В Челябинской области начали готовиться к празднованию Дня Победы. В этом году 9 мая планируется провести все мероприятия в полном формате с парадом и концертами.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 27 марта 2021 года.

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