Женщины, которых 38 лет назад перепутали в роддоме Челябинской области, подали иск на десятки миллионов

Все встало на свои места после ДНК-экспертизы Фото: телеканал НТВ / «ДНК»

29 июля 1982 года в роддоме Кизильского района Челябинской области на свет появились Алена и Гульсина — они не были близняшками, а просто родились в один день от разных матерей. Время шло, девочки взрослели в своих деревнях, и с каждым днем у окружающих появлялись сомнения, что они действительно являются кровными дочками своих родителей. Они не были похожи на своих мам, пап и сестер, а отец Гульсины даже начал подозревать свою супругу в неверности, но мать уверяла его в обратном.

Повзрослев, Алена и Гульсина сами начали замечать, что больше похоже не на своих мам и пап, а на родителей друг друга. Зашла речь о подмене в роддоме, и такую вероятность не исключила мама Алены Валентина. Непокорной и убежденной в том, что воспитывает свою кровную дочь, оставалась лишь Василя — мама Гульсины. Чтобы доказать родство, она решила обратиться в передачу «ДНК» на телеканале НТВ, где в феврале этого года и вскрылась правда. Как оказалось, девочек в роддоме действительно поменяли местами, и Алену родила Василя, а Гульсину — Валентина.

Биологической матерью Алены оказалась Василя Фото: телеканал НТВ / «ДНК»

Многие родственники уже заранее были уверены, что результаты будут именно такими, да и Василя в результате смирилась и решила, что уже ничего не исправить. Однако просто так оставлять ситуацию женщины не стали и решили добиваться справедливости в суде.

— В суд Кизильского района подали четыре исковых заявления от двух матерей и от двух дочерей, — рассказал КП-Челябинск общественный деятель Вячеслав Курилин. — Требования предъявляются к Минфину Российской Федерации, цена каждого иска — 10 млн рублей — это компенсация морального вреда.

Подмена произошла во времена еще существовавшего Советского Союза, поэтому юридически того роддома сейчас не существует, так что и взыскать с него ничего невозможно. Именно поэтому иск направляется Министерству финансов Российской Федерации.

— Минфин получил упомянутое исковое заявление. Решение об удовлетворении заявленных истцами требований, либо об отказе в их удовлетворении, а также о размерах присужденной компенсации будет принято судом по результатам всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств по делу, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе Минфина России.

Моральный вред изначально оценивается исходя от ощущений истцов, но получить все 40 млн у них вряд ли получится — на практике удается взыскать лишь миллион-полтора каждому человеку.

— Они сейчас, спустя некоторое время, осознали, что произошло. Есть даже такие ощущения, по типу «у меня украли жизнь, если бы не было этой подмены, была бы другая жизнь», — добавил Вячеслав Курилин. — Когда сам момент вскрылся, было эмоционально сложно. Предположения были и раньше, но на передаче стало ясно, что подмена действительно состоялась.

Гульсина оказалась родной дочерью Валентины Фото: телеканал НТВ / «ДНК»

Сами женщины сейчас наотрез отказываются общаться с журналистами. По информации СМИ, это из-за контракта с НТВ, согласно которому они не могут давать комментарии на протяжении трех месяцев после выхода передачи.

Нынешний главный врач Кизильской районной больницы Алла Васильева проработала 17 лет акушер-гинекологом в том самом роддоме. Правда, пришла туда она лишь в 1992 году. Опираясь на свой опыт, врач с трудом представляет, как могла произойти подмена детей.

— Подменить в роддоме детей очень сложно, даже невозможно, — рассказала КП-Челябинск Алла Васильева. — Существует четкий алгоритм действий работников: родился ребеночек, его показали, обработали рядом с мамой. Мама видит, что с ним делают. Тут же, при маме, на бирочках пишется фамилия, кто родился, дата, вес, и на обе ручки привязываются эти бирочки. Потом одна большая бирочка привязывается уже поверх пеленки, чтобы при кормлении не перепутать детей. И эти бирочки до выписки не снимают. Поэтому мне, честно говоря, трудно даже представить, как это могло произойти, на каком этапе.

С рождения девочек прошло уже 38 лет, сейчас нет тех врачей, медицинский персонал полностью поменялся, да и страна уже другая. Кто и как поменял детей, кажется, не будет известно никогда.

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