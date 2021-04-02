В Челябинской области отказались возбуждать дело о доведении до самоубийства директора школы

Стаж работы по специальности Вячеслава Бородина составлял 23 года. Фото: 1златшкола.рф

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства в отношении полицейских, которые проверяли на поборы погибшего директора златоустовской школы №1 Вячеслава Бородина. Информацию об этом подтвердил советник мэра города Алексей Коновалов.

— Мы в курсе, что вышел отказ об возбуждении уголовного дела, — рассказал Алексей Коновалов. — Это решение Следственного комитета, поэтому давайте без комментариев. Мы в их дела не вмешиваемся, это их собственное решение.

В СУ СКР по Челябинской области давать комментарий журналистам пока отказались, тоже самое касается и златоустовского следственного отдела.

Напомним, Вячеслав Бородин покончил с собой в начале марта. Он оставил предсмертную записку, в которой обвинил в случившемся полицейских. Позже жена погибшего рассказала, что в отношении ее мужа проводились проверки, связанные с поборами в школе. По ее словам, силовики оказывали на Вячеслава Бородина жесткий прессинг.

Вячеславу Бородину было 46 лет. Его стаж работы составляет 23 года, по специальности — 17 лет. Он преподавал у школьников физкультуру. Помимо жены у педагога осталось четверо детей: старшему 20 лет, один школьник и двое близнецов 6 лет.

Что говорят про Вячеслава Бородина выпускники, родители учащихся и в администрации города, — в нашем материале.

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