Объявили о вознаграждении: родственники упавшей в открытое море студентки из Челябинска не поверили в ее смерть

Лилия Бирулина пропала 29 сентября Фото: СОЦСЕТИ

Родственники челябинской студентки Лилии Бирулиной, которая пропала осенью во время прогулки на катере в Крыму, пообещали вознаграждение тем, кто располагает информацией о ней. Напомним, тело девушки так и не нашли.

— Мы надеемся, что вдруг кто-то все-таки знает, видел. Мы ищем ее. Конечно, мы хотим верить, что она жива. Нашу девочку не нашли. Мы надеемся, что хоть таким образом что-то прояснится. Но пока ничего нет, ни одного звоночка, — рассказала журналисту КП-Челябинск сестра Лилии Анна.

Приметы Лилии Бирулиной волосы длинные, светлые, глаза серые, пирсинг — бусинка на шее, шрам на левом колене. Девушке 21 год. Рост около 175 см. Родственники просят сообщать только адекватные сведения, а также присылать фото. Связаться можно по номеру: 8-951-452-17-93, а также через Instagram.

Размер вознаграждения не сообщается.

— Остерегаясь мошенников, мы не хотим сообщать сумму в публичный доступ. Если человек что-то знает, мы с ним напрямую будем разговаривать. Сами понимаете, время сейчас такое, — отметила Анна. — Сумма очень хорошая.

У Лилии был шрам на левом колене Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщала ранее «Комсомолка», Лилия Бирулина пропала 29 сентября 2020 года после того, как отправилась кататься на катере с бизнесменом Петром Шапиро. Наши коллеги КП-Севастополь восстановила хронологию морской прогулки.

Неделю девушка не выходила на связь с семьей, которая живет в Челябинске. Тогда родственники забеспокоились и кинули клич о помощи. Как установил Крымский следственный отдел на транспорте, катер вышел в открытое море, несмотря штормовое предупреждение. В какой-то момент девушка упала. На ней не было спасжилета.

Петр Шапиро был задержан, от него были получены признательные показания. В январе 2021 года следственный комитет прекратил уголовное дело по статье «Убийство». Еще одно уголовное дело — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем смерть человека» (ч.2 ст. 263 УК РФ) прекратил Гагаринский районный суд Севастополя в связи с примирением сторон: потерпевшие отказались от заявленных исковых требований в связи с полной компенсацией морального вреда в добровольном порядке.

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