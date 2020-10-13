Суд арестовал спутника пропавшей студентки из Челябинска

Фото: СУ СКР по Республике Крым | instagram.com/liliya_brrr

В Нахимовском районном суде Севастополя избрали меру пресечения бизнесмену Петру Шапиро. Вместе с этим мужчиной на катере каталась уроженка Челябинской области Лилия Бирулина, которую уже две недели не могут найти.

— Суд отправил Петра Шапиро под домашний арест на два месяца, — сообщили в Нахимовском районном суде. — Там он пробудет до 4 декабря.

Напомним, информацию об исчезновении 20-летней челябинки Лилии Бирулиной сообщили ее родители 29 сентября. Последний раз студентку видели в компании с 43-летним бизнесменом, когда они поехали кататься на катере. Однако вернулся на берег мужчина в одиночестве. По его словам, лодка попала в шторм, и Лилия утонула у него на глазах.

После этого бизнесмена задержали, его начали подозревать в причастности к гибели студентки. Поиски Лилии продолжаются до сих пор, возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 105 УК РФ «Убийство».

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