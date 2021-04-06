ЖК «Башня Свободы»: новый подход к детскому отдыху

Закрытый и безопасный двор жилого комплекса «Башня Свободы» окружает целое игровое пространство для маленьких жильцов. Дворовая территория разделена на зоны для детских развлечений, спортивные площадки, пешеходные дорожки и места для спокойного отдыха взрослых.

Малыши и школьники резвятся в игровых комплексах принципиально нового уровня, которых ранее, по словам застройщика, не было в Челябинске. Детская площадка оборудована специальными конструкциями, которые необходимы для физического и эмоционального развития детей от совсем маленького до подросткового возраста.

Дети старше 14 лет и взрослые могут «прокачать» себя на специальной workout-площадке, оборудованной тренажерами и гимнастическими турниками для комплексных занятий спортом на открытом воздухе. Для любителей командных игр рядом имеется спортивная площадка с баскетбольным щитом, сеткой для гандбольных ворот и волейбольными стойками с сеткой.

Проезды во дворах ЖК «Башня Свободы» удобны молодым родителям с колясками и юным велосипедистам или скейтерам. Еще один приятный момент — детский «автотранспорт» не нужно поднимать в квартиру: для него на первых этажах Башен имеются велосипедные и колясочные. Кстати, здесь же велосипед можно взять в прокат, если у маленького жителя пока нет собственного.

Добавим еще одну фишку жилого комплекса. Хотя она не имеет прямого отношения ко дворам, но это уникальный детский проект, которым пока не может похвастаться ни один жилой комплекс Челябинска. Мы говорим о целом детском городке-клубе, расположенном на первом этаже «Северной Башни». Детский центр объединят и развлекательный комплекс, и игровую площадку, и обучающее пространство. В мини-городке с пекарней, магазином, библиотекой и домиком на дереве можно резвиться хоть целый день! А еще здесь разрешается бегать и дурачиться, шалить и смотреть мультики на больших экранах в режиме нон-стоп, рисовать на грифельных стенах, ставить костюмированные спектакли и придумывать увлекательные игры с соседскими ребятами.

Возвращаясь к теме внутреннего пространства жилого комплекса «Башня Свободы», нельзя не сказать об особом подходе к благоустройству. Территорию двора без преувеличения можно назвать садом: здесь озеленению уделено особое внимание. Проект ландшафтного дизайна включает и высадку кустарников, и формирование декоративных клумб, и оформление малых архитектурных форм, уникальных для Челябинска. Ель голубая, карликовая ель Глаука глобоза, несколько видом можжевельника, дерена, спиреи, барбариса и кизильника — хвойный воздух и благоухание цветов и трав на клумбах создает атмосферу уютного парка, а ведь это центр мегаполиса!

Пока детвора резвится на открытом воздухе, родители могут расслабиться в тени деревьев за чашечкой кофе, поболтать с соседями или просто почитать любимую книгу в уютной зоне отдыха.

Жилой комплекс также включает подземный паркинг на 194 места, на крыше которого имеется своя зона отдыха с пешеходными дорожками и внутренним садом.

Одним словом, двор ЖК «Башня Свободы» имеет все шансы на победу в конкурсе «Дворовое детство».

Напомним, все заявленные дворы пройдут двойную проверку членами жюри: сначала непосредственно детьми, которые протестируют все площадки, а затем экспертным сообществом, которое оценит каждый двор по специальным критериям.

Победители станут известны уже летом 2021 года.

ЖК «Башня Свободы»

башнясвободы.рф;

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Застройщик — СК «Легион». Проектная декларация на сайте Legion74.ru и наш.дом.рф.

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