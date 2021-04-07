ЖК «Ньютон»: безопасная территория, огромный игровой комплекс и счастливые дети

Двор у домов 19 по проспекту Родионова и 48 по улице 250-летия Челябинска — одно из любимых мест жителей ЖК «Ньютон».

Двор отличает наличие не только ярких и современных, но и эффектных детских игровых комплексов, спортивных тренажеров, теннисного стола для занятия спортом для взрослых и подростков старше 14 лет.

Здесь жители с удовольствием проводят соревнования по различным видам спорта: волейболу, баскетболу и футболу. Спортивная площадка имеет безопасное ограждение и отдельный вход на территорию.

Для самых маленьких жителей жилого комплекса «Ньютон» имеется своя игровая детская площадка, где можно поиграть в песочнице, покачаться на качелях, прокатиться с безопасных горок.

Игровой комплекс «Космическая площадка» — настоящий центр притяжения ребятни! Она расположена в центре двора и состоит из трех частей. На площадках размещены, горки, «кабины» корабля и различные формы минитренажеров.

Пока ребята резвятся на открытом воздухе, взрослые могут отдохнуть, почитать книгу или пообщаться с соседями, расположившись на скамейках или уютных качелях-диванчиках.

Впрочем жители ЖК «Ньютон» спокойно отпускают своих детей гулять самостоятельно: на территории имеется круглосуточное наблюдение. За это отвечает Единый центр мониторинга «Ньютон Безопасность». В любой момент через телевизионную сеть родители могут посмотреть, чем заняты ребята на площадке в настоящее время. Дополнительную безопасность обеспечивает пеший патруль, который ежедневно обходит всю территорию жилого комплекса.

Для молодых мамочек с колясками и любителей бега оборудованы отдельные дорожки, которые исправно очищаются от наледи и снега в зимнее время.

Персонал управляющей компании тщательно следят за чистотой двора: убирает двор от мусора, рыхлит и увлажняет песок во всех песочницах.

Огороженная территория ЖК «Ньютон» защищает от визита непрошенных лиц: попасть внутрь жилого комплекса можно с помощью ключа, который есть у каждого жителя, либо через звонок на пост охраны, если жильцы ждут гостей.

Чтобы отдыхать во дворе было уютней, на территории двора посажены различные кустарники, газоны и даже декоративный виноград. Вдоль всего периметра входных групп, у подъездов установлены вазоны для цветов, радующих жителей своей красотой и благоуханием в теплое время года.

Двор у домов 19 по проспекту Родионова и 48 по улице 250-летия Челябинска имеет все шансы на победу в конкурсе «Дворовое детство».

Итоги конкурса мы узнаем к концу лета.

ньютон74.рф

legion74.ru

Специализированный застройщик «СК Легион». Проектная декларация на сайтах Legion74.ru и Наш.дом.рф.

На правах рекламы.