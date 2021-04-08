Мацуев встретился с челябинским мальчиком-скрипачом, на которого соседи пожаловались в полицию

Денис Мацуев рассказал Арсению, что когда-то ему тоже стучали в двери и просили больше не играть. Фото: Олег Каргаполов («Вечерний Челябинск»)

Девятилетний Арсений мечтает стать музыкантом. Чтобы добиться своей цели, мальчик старательно занимается и в школе, и дома. Вот только в квартире ему играть проблематично — из-за соседей. Музицирование раздражает их до такой степени, что они даже написали заявление в полицию. Реакция окружающих повлияла на мальчика, в какой-то момент он задумался бросить музыку. Продолжить обучение его убедил известный российский пианист Денис Мацуев. Он записал видео в поддержку мальчика и предложил лично встретиться с ним. Накануне, 7 апреля, в Челябинске эта встреча состоялась.

Арсения и его маму пригласили на концерт в филармонии, который проходил в рамках десятого фестиваля «Денис Мацуев представляет…». Арсений поговорил не только с Денисом Мацуевым, но и с известным скрипачом, альтистом и дирижером Юлианом Рахлиным. И даже сыграл для них на скрипке.

Мама Арсения Мария Лис уверена, что заступничество Дениса Мацуева помогло сгладить конфликт с большинством соседей. С жильцами, которые проживают сверху и снизу, удалось договориться. А вот с соседями сбоку — по-прежнему нет.

— Ребенок занимается, начинают к стене подставлять колонки или кричать: «Надоела скрипка». Он это воспринимает как «наверное, я что-то не то делаю, раз такая реакция у соседей». Не объяснишь же, это же ребенок. Он старается играть дома не в полную силу или старается вообще не играть, боится заниматься, — рассказала КП-Челябинск Мария. — А когда ему такие авторитетные музыканты, которые добились мировой известности, говорят, что у них были такие же проблемы, что они также мучились, что у них тоже были соседи, которые с ними сначала воевали, он начинает верить в себя. Юлиан Рахлин сказал, что ему также в Вене, когда он уже стал музыкантом, попсу включали. Для ребенка это пример, он понимает, что это часть становления, часть пути, все музыканты через это проходят, никуда от этого не уйти.

Денис Мацуев и Юлиан Рахлин отметили, что у Арсения безусловно есть талант. После того, как Арсений обменялся со своим кумиром букетами цветов, вместе они еще раз обратились к соседям.

— Мы прекрасно понимаем, что людям надо отдыхать и музыкантам, кстати, тоже, — сказал Денис Мацуев. — Этому музыкальному мальчику, талантливому мальчику нужно заниматься на скрипке. И он ничего не нарушает. Да, безусловно, даже у самых знаменитых музыкантов в разных странах мира существует эта проблема. Но поймите, ему нужно заниматься на своем инструменте. От этого зависит его качество игры, его прогресс. Я уверен, что пройдут годы, и вы услышите об этом замечательном мальчике, вашем соседе, о котором будут говорить не только в контексте вашего конфликта, а в контексте его успехов на сцене. Мы в этом не сомневаемся. И я вас еще раз прошу: прислушайтесь к этим замечательным звукам скрипки. Я вас приглашаю на концерт классической музыки. Вы поймете, что это настоящий кислород и лучшая вакцина в любой точке на земле.

Арсений был в восторге от встречи. После концерта он позвонил всем близким родственникам: бабушке, прабабушке, тете, и поделился своими впечатлениями. Общение с виртуозами очень мотивировало и вдохновило его.

Чтобы снизить градус напряжения, семья старается минимизировать домашние занятия и больше репетировать в школе. Но свободных классов не хватает, и все равно приходится удалять время музыке дома. Мария рассказывает, что Арсений занимается по два-три часа. Но реакция соседей негативная вне зависимости от того, в какое время мальчик музицирует: утром, днем или вечером. Причем, соседи — молодые ребята, 23 года, и, по словам Марии, они сами иногда нарушают порядок.

В начале года на отца мальчика завели административное дело по статье «Нарушение покоя граждан и тишины». По словам Марии, дело передали в суд, но оттуда его отправили на дорасследование.

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