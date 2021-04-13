Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 14 апреля 2021: кого наградили за борьбу с ковидом и где остановится поезд здоровья

Поезд, в котором можно сделать себе прививку, будет работать два дня. Фото: Минздрав Челябинской области

На Южном Урале все меньше людей заражается COVID-19 за сутки. Если в начале года ежедневно заболевали около 300 человек, то сейчас это показатель составляет в среднем в 120 пациентов. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 14 апреля 2021 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки COVID-19 подтвердился у 116 человек, школьников среди них нет. Всего в регионе зафиксировано 58 221 случай коронавируса.

Накануне выздоровели 123 человека. В больницах под наблюдением специалистов остаются 3209 пациентов. С начала пандемии COVID-19 победили 52 501 южноуральц.

За прошедшие сутки умерли 10 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Семеро из них скончались от самого вируса, а у остальных он стал сопутствующим диагнозом.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

12 апреля в регионе начал свою работу передвижной пункт вакцинации от COVID-19 — «Поезд здоровья». Это совместный проект Министерства здравоохранения Челябинской области и «РЖД-Медицины». За прошедшие сутки состав сделал остановки на станциях Еманжелинска, Троицка, Карталов и Джабыка.

— Поезд здоровья изначально был рассчитан только на вакцинацию работников транспортной компании, ветеранов, лиц старше 60 лет, которые проживают на территории области. А сейчас вместе с Минздравом Челябинской области было принято решение, что для всех желающих. Касаемо второго компонента - так же как и первый компонент, мы выдаем сертификат о первой вакцинации и ставится отметка, когда нужно будет явиться на второй этап. И мы также приедем, этим же путём вакцинируем всех. Если будет необходимо – отработаем в индивидуальном порядке, — сообщил главный врач ЧУЗ «Клиническая больница РЖД-медицина г. Челябинск» Алексей Царев.

Сегодня, 14 апреля, «Поезд здоровья» сделает остановку на станции Магнитогорск – Пассажирский. Желающих привиться ждут с 7:30 до 10:25 утра. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Фото: Минздрав Челябинской области

В резиденции губернатора региона Алексея Текслера прошла церемония вручения государственных и областных наград. На это мероприятие пригласили и медиков, которые внесли вклад в борьбу с COVID-19. Так, благодарность получила заведующая инфекционным отделением районной больницы №1 Аши Наталья Батюк. Вместе с ней к награде также представили еще двух ашинских медиков — медсестра Наталья Богдан и терапевт Анна Кулебина.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 14 апреля 2021 года.

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