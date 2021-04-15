День Труда, а для кого-то просто День весны, открывает череду длинный майских выходных. Обычно 1 мая проводятся традиционные шествия, митинги, концерты. В этом году для Челябинска будет особый праздник, ведь в прошлом году был присвоен статус города трудовой доблести, в память о вкладе в Победу. Рассказываем подробно, как отметят майские праздники 2021 в Челябинске, где ограничат движение транспорта, во сколько прогремит салют.

САЛЮТ УВИДИМ ДВАЖДЫ

Уже известно, что в этом году челябинцы увидят салют дважды. На 9 Мая, как это происходит ежегодно, и теперь еще 1 Мая. Такая возможность появилась из-за присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести». Уже известно, что из-за праздничного фейерверка в центре города будет перекрыто движение автотранспорта. Салют запустят на набережной реки Миасс.

Инфографика: Сергей Зверев.

Известно, что салют запустят на набережной реки Миасс в период с 21-00 до 23-00 часов. Точное время запуска появится позже.

Еще одно любимое горожанами зрелище в виде фонтанов тоже планируют запустить уже к 1 мая.

КОНЦЕРТЫ В ПАРКАХ

Основная праздничная программа в обоих парках пока в разработке. Но уже известно, чем порадуют посетителей в вечернее время. Об этом рассказал директор МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» Игорь Клеин:

— У нас будет в Пушкина играть духовой музыкальный оркестр для людей более старшего возраста, чтобы они могли потанцевать, послушать музыку.

МАРШРУТЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТРУДА

C 1 мая в Челябинске запустят 13 садовых маршрутов, которые будут курсировать в черте города и 21 пригородное сообщение с льготным проездом для пенсионеров. Поэтому садоводы смогут отметить праздник ударно — на грядках.

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