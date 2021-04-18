Пообсуждали и тишина: установят ли в Челябинске памятник царю-освободителю

Памятник должен появиться возле храма Александра Невского. Фото: читатель КП, yuvlatyshev.livejournal.com

В конце января в Челябинске прошло бурное обсуждение по установке на Алом поле памятника Александру II, запомнившемуся как царь-освободитель. И пока тишина. Только краевед Юрий Латышев продолжает бить тревогу.

Он считает, что устанавливать памятник в этом месте нельзя и просит провести большой соцопрос. Соответствующее обращение он направил замглавы города по социальному развитию Сергею Авдееву.

Так, исследование РАНХиГС, в котором приняли участие всего 500 жителей города-миллионника, показало, что 74% за. При этом 91% из 3,5 тысяч подписчиков на странице челябинского урбаниста высказались против установки памятника на Алом поле.

Напомним, памятник планируется поставить возле храма, названного в честь тезки Царя-Освободителя — Александра Невского. Монумент будет располагаться в охранной зоне, где запрещено капитальное строительство.

— Предлагаемый памятник, высотой 6,4 м, имеет все признаки капитального сооружения: объект не носит временный характер, постройка привязана к определенному участку и капитальному фундаменту, он ставится на кадастровый учет, — отмечает Латышев.

Мы спросили в управлении культуры города, почему нельзя провести опрос на той же платформе «Активный житель», но нам ответили, что действующее законодательство не предусматривает проведения интернет-опросов по установке мемориальных объектов. Госкомитет охраны объектов культурного наследия тоже не возражает. По сути дело осталось за малым — подписать бумажки.

— В настоящее время проект решения «Об установке мемориального объекта «Памятник Императору Александру II» проходит этапы согласования в администрации Челябинска. После согласования он будет внесен на рассмотрение в Челябинскую городскую Думу для принятия решения, — прокомментировала начальник управления культуры города Элеонора Халикова.

Ранее мы писали, почему Юрий Латышев раскритиковал идею поставить памятник царю на Алом поле. Он считает, что со временем его просто забросят. В своем письме городским властями он ставит под сомнение значимость Александра II.

— Отмена крепостного права была неизбежна независимо от желания Александра II, а каким-то особым рвением в продвижении этой реформы он не отмечен. Современные историки, наряду с тезисом об «освобождении крестьян», констатируют, что их свобода передвижения после реформы была «относительной». Называя реформы Александра II «великими», они в то же время пишут о том, что реформы породили «глубочайший социально-экономический кризис в деревне», не привели к отмене телесных наказаний для крестьян, не были последовательными, а экономическая жизнь в 1860—1870-е годы характеризовалась промышленным спадом, разгулом спекуляции и мошенничества. Да и в личной жизни Александр II не был примером для подданных. После вступления на престол император стал заводить фавориток, от одной из которых (при живой жене) имел троих внебрачных детей, — эмоционально отмечает Юрий Латышев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru