Владимир Путин о строительстве челябинского метро: «Город сможет обновить систему общественного транспорта»

Фото: кадр с трансляции, Александр Егоров

Сегодня президент России Владимир Путин на послании Федеральному Собранию рассказал о планах по строительству челябинского метро. По словам главы государства, столица Южного Урала имеет все шансы, чтобы обновить транспортную систему.

— Челябинск — еще один наш город-миллионник — на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему общественного транспорта, — заявил Путин.

В правительстве Челябинской области рассказали, что работой по развитию метрополитена занимается губернатор Алексей Текслер. В феврале он осматривал состояние метро вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, а сейчас готовятся новые проекты для того, чтобы органично продолжить строительство.

Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Напомним, челябинский метрополитен уже много лет не дает покоя ни жителям, ни властям. Его строительство заморозилось, но регулярно тратятся миллионы рублей на то, чтобы поддерживать готовые участки в хорошем состоянии. При этом, в январе прошлого года сообщалось, что метрополитена в городе все-таки не будет, а достроят лишь один участок, но в декабре министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев заявил, что проект возможно реализовать при поддержке федерального бюджета.

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