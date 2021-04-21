Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 22 апреля 2021: отмена первомайских шествий и кто получит новую «ЭпиВакКорону»

Профсоюзам придется отказаться от большинства мероприятий, запланированных на 1 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области почти каждый день количество выздоровевших превышает число заразившихся. И это хорошая тенденция. Но часть ограничений все же остается. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 22 апреля 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 112 новых случаев коронавируса. Среди зараженных есть один школьник. С начала пандемии число заболевших достигло 59 135.

Скончались 10 жителей региона. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерло 9 человек.

Больничные палаты при этом покинули 134 человека, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 53 321 человек. Под присмотром врачей остаются 3 100 зараженных.

Кстати, «Комсомольская правда» продолжает доставлять газеты в больницы Челябинска, чтобы пациенты всегда были в курсе событий и могли скрасить скучные дни в ожидании выздоровления.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

На этой неделе в Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Помимо привычного всем препарата «ГамКовидВак» («Спутник V») на этот раз завезли еще «ЭпиВакКорона». В региональном Минздраве рассказали, в какие учреждения поступила новая вакцина.

— Вакцина «ЭпиВакКорона» направлена в 29 медицинских организаций области: больницы Челябинска получили от 100 до 730 доз в зависимости от прикрепленного населения, в больницы Магнитогорска и Златоуста поступило от 250 до 300 единиц препарата. В медучреждения населенных пунктов, таких как Варна, Долгодеревенское и Еткуль поступило от 50 до 250 доз, — сообщила пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Марина Сергеева.

По данным ведомства, всего в Челябинскую область направлено 258 222 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции, из которых 255 792 компонента вакцины «ГамКовидВак» и 2 430 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» (4860 доз).

У южноуральцев появилась возможность выбирать для себя вакцину Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинские профсоюзы решили отказаться от проведения первомайского шествия. Причиной этому стал коронавирус. Однако акция в честь Дня солидарности трудящихся все-таки состоится. Она начнется в парке Гагарина в 11:00.

В ходе акции будут затронуты такие проблемы, как повышение зарплат, индексация пенсий, возращение пенсионного возраста, потребительский бюджет, доступное жилье, тарифы ЖКХ.

Профсоюзы Челябинской области соберутся 1 мая в 11 часов в парке Гагарина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 22 апреля 2021 года.

ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru