Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 23 апреля 2021: родителей на выпускные не пустят

У школьников в этом году все-таки будет выпускной, но с ограничениями Фото: Мария ЛЕНЦ

Одним из последних нововведений по борьбе с COVID-19 на Южном Урале стала вакцинация в ТРК. Она проводится каждые выходные. Недавно также прививки делали в одном из МФЦ Челябинска. Будет ли там еще раз проводиться вакцинация, Минздрав обещал сообщить позднее. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 23 апреля 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 111 новых случаев коронавируса. Среди зараженных школьников нет. С начала пандемии число заболевших достигло 59 246.

Скончались 9 жителей региона. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли восемь человек.

Больничные палаты при этом покинули 129 человек, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 53 584 человека. Под присмотром врачей остаются 3 073 зараженных.

Статистика yandex.ru/covid19/stat

Выпускные для школьников в этом году пройдут. Однако будут действовать ограничения. Об этом вчера, 22 апреля, на брифинге рассказала первый замминистра образования и науки Елена Коузова.

— Все утренники и линейки можно будет проводить только внутри группы или класса, — сообщила Елена Коузова. — Для проведения выпускных можно использовать иные площадки. Только своим коллективом, своим классом.

Она добавила, задача школы — выдать документы о среднем образовании. Мероприятие итак не подразумевает присутствие кого-то постороннего. Официальную часть разобьют на этапы — сначала аттестаты зрелости вручат одному классу, затем другому.

— Праздничное мероприятие либо на улице на большой площадке, либо родители по желанию в своем классе могут проводить на выездных условиях. У нас сейчас открыты летние веранды и досуговые комплексы, но еще раз — с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы не распространялась инфекция, — подытожила Елена Коузова.

Утренники в детских садах с началом панедмии итак проводятся за закрытыми дверьми. Родители наблюдают за успехами малышей по видеосвязи или в записи.

— Мы понимаем, что родители хотят присутствовать на последнем мероприятии. Они могут увидеть выпускной через окна, стекла, которые есть в музыкальных классах. Естественно не все родители, а несколько, чтобы снять мероприятие. Это решает каждый детский сад, — добавила Елена Коузова.

Власти региона планируют сделать прививки более 1,5 млн жителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разговоры о третьей волне коронавируса не утихают. В Европе, например, уже заметен рост заболеваемости. Стоит ли южноуральцам опасаться третьей волны COVID-19 в Челябинской области, ответила первый вице-губернатор Ирина Гехт. По ее словам, все будет зависеть от вакцинации.

— Если вакцинация будет проводиться теми же темпами, которые есть сейчас, то коллективный иммунитет мы достигнем к сентябрю. Но если мы проявим большую активность — то уже к июлю, — заявила Ирина Гехт.

Вице-губернатор призвала жителей активнее прививаться, чтобы избежать третьей волны и уберечь от COVID-19 не только себя, но и старшее поколение, которое находится в зоне риска. И не ждать появления какой-то другой вакцины.

В настоящий 126 тыс. жителей Челябинской области привились от коронавируса, получив оба компонента вакцины. Всего планируется привить 1,6 млн южноуральцев.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 23 апреля 2021 года.

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