Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 24 апреля 2021: появление билетов в Турцию и нерабочая неделя из-за ковида

В эти выходные в Челябинской области пройдет шестая по счету вакцинация в ТРК Фото: Кирилл САДЫКОВ

Власти Южного Урала увеличили темпы вакцинации населения. По информации Минздрава, сейчас уже привито 126 тысяч человек. Но процент остаётся низким. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 24 апреля 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 112 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 59 358.

Скончались 9 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 7 пациентов. Причиной смерти остальных стали в том числе и сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 125 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 53 709 человек. Под присмотром врачей остаются 3 051 зараженный.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 1,993 миллиона человек. За прошедшие сутки — 8 325 теста.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В расписании челябинского аэропорта появились рейсы в турецкий город-курорт Анталья. Доставлять южноуральцев на отдых планируют две авиакомпании AZUR air и Royal Flight. Причем, последняя заявлена аж с 27 мая, в то время как авиасообщение с Турцией закрыто до 1 июня.

В пресс-службе аэропорта заверили: до снятия ограничений никто никуда не полетит. Просто на сайте расписание не скорректировали.

— Действительно, два авиакомпании подали заявки, у них есть допуск. Перелеты будут возможны только после открытия авиасообщения, — прокомментировала КП-Челябинск пресс-секретарь АО «Челябинское авиапредприятие» Жанна Нивоструева.

На сайтах авиакомпаний продаж пока нет. Возможно, рейсы будут чартерные.

Путешествовать в Турции челябинцам пока что не получится Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать майские выходные непрерывными из-за пандемии коронавируса. Она заявила, что такое решение поможет сделать эпидемиологический прогноз более стабильным.

— Анна Юрьевна, я сам неоднократно говорил. На федеральном уровне и региональном, будут призывать прислушиваться к специалистам. И если вы считаете это необходимо, мы сделаем. Указ подпишу, — сказал Путин в ходе совещания.

Согласно принятому решению, нерабочими объявили дни с 1 по 10 мая.

В эти выходные в Челябинской области пройдет шестая по счету вакцинация в ТРК. Прививочные мероприятия запланированы в шести городах региона. Минздрав уже опубликовал список мест и время проведения. Ознакомиться с ним можно в материале на нашем сайте.

Каждые выходные в Челябинской области прививки делают в ТРК минимум 1000 человек Фото: Кирилл САДЫКОВ

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 24 апреля 2021 года.

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