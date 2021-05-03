На площади Революции в Челябинске в мае откроют скейт-парк, зону граффити и сцену для брейк данса и хипп-хоппа

В скейт-парке молодежь будет тренироваться и соревноваться. Фото: Федерация скейтбординга Челябинской области.

Каждый сам для себя решит, где проводить «весенние каникулы» с 1 по 10 мая. Кто-то поедет в сад, на дачу, кто-то в другие города и страны. Но те, кто останутся в городе всегда могут места, где можно заняться спортом, поправить здоровье и просто с пользой отдохнуть.

Сегодня в городе открыты и работают более 110 уличных спортивных площадок — игровые корты во всех районах, на этих объектах работают почти 60 опытных инструкторов, которые проводят бесплатные занятия для всех желающих во всех районах областного центра. Это скандинавская ходьба, футбол, волейбол, скейтбординг, тренировки по общефизической и общеразвивающей подготовке и выполнению нормативов ГТО, единоборства (подробнее в материале «КП»: Спорт во дворе: в Челябинске начались бесплатные летние тренировки с инструкторами — адреса).

— К каждому в зависимости от возраста свой подход, своя нагрузка. Этим напрямую занимаются специалисты нашего муниципального учреждения «Спортивный город». Так что советую всем не лежа на диване, а активно провести эти праздничные дни — на спортивных площадках, игровых кортах, во дворах, школах, в парках и скверах, — отметил в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) руководитель горспортуправления Максим Клещевников.

Начальник челябинского горспортуправления Максим Клещевников на радио "Комсомольская правда". Фото: Василий ВОРОНИН

ДЛЯ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИЙ

Максим Сергеевич подчеркнул, что этой зимой в Челябинске работали более 80 хоккейных площадок. 44 из них были капитально отремонтированы. Еще более двух десятков кортов будет отремонтировано в 2021 году. Плюс появится еще две новые площадки.

— Жители могут обращаться с пожеланиями и предложениями в администрацию города, если хотят, чтобы в их дворе или микрорайоне появилась спортивная площадка. Все предложения, которые приходят на сайт горспортуправления рассматриваются и жители получают ответ на свой запрос. Если решение положительное и его можно исполнить, то новый спортобъект обязательно появится, — сказал Максим Клещевников.

Площадки "Спортивного города" открыты во всех районах Челябинска. Фото МБУ "Спортивный город".

Начальник горспортуправления также сообщил, что сейчас в городе работают две площадки скейтбординга — популярного вида спорта у молодежи: на ул. Коммуны, 92 (за ДС «Динамо») и около ледовой арены «Трактор». Еще одна с середины мая начнет работать на площади Революции. По словам Максима Клещевникова здесь будет не только зона для занятий и соревнований по скейтбордингу, таким видом велоспорта, как БМХ, ролингу, кикскутерингу (самокатный спорт), но и сцена для тренировок и выступлений любителей брейк данса, хипп-хоппа, других направлений танцевального спорта. Кстати, недавно скейтборидинг и брейк данс были включены в программу летних Олимпийских игр. На площади Революции также будет работать зона граффити, где всех желающих обучат асам этого направление современного уличного искусства. Скейт-парк будет работать до начала осени.

120 КОМАНД И БОЛЕЕ 2500 УЧАСТНИКОВ

В этом году летний спортивный сезон на Южном Урале традиционно открывается в самом центре Челябинска. 2-го мая на площади Революции пройдет 88-я легкоатлетическая эстафета, а также велогонка и гонка на лыжероллерах. Напомним, что в 2020 году эти старты были отменены из-за пандемии.

На старт эстафеты в Челябинске выйдут более 120 команд. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам организаторов в этом году на старт трех забегов эстафеты (длина круга порядка шести километров) выйдут более 120 команд и около 2000 спортсменов. Всего же ожидается более 2500 участников. Одним из новшеств станет детский заезд на беговелах, который будет предварять старт эстафеты. Всем его участникам вручат сладкие призы. Зрителям также не придется скучать: на площади будет установлен большой экран, где будут транслироваться все перипетии спортивных состязаний с комментариями от ведущего.

— Для участников нет фактически никаких ограничений. Любой коллектив мог сформировать команду из 16 человек (10 мужчин и шесть женщин) и заявиться на участие в одном из трех забегов. Регламент выстроен так, что каждая команда найдет для себя забег по душе. И отрадно, что с каждым годом число таких команд только увеличивается, — подчеркнул Максим Клещевников.

В 2019 году главный приз легкоатлетической эстафеты в Челябинске завоевали студенты ЮУрГУ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отметим, что 2 мая с 11.00 до 14.00 (время проведения эстафеты) в Челябинске будет ограничено движения транспорта.

КСТАТИ

Начальник горспортуправления Челябинска пригласил всех болельщиков на чемпионат России по кикбоксингу, который пройдет в столице Южного Урала с 4 по 8 мая (более 1500 участников, в 4 разделах кикбоксинга). К слову, этот турнир пройдет в год 30-летия образования Федерации кикбоксинга России, начало которой было положено именно в Челябинске. А 22 и 23 мая в столице Южного Урала состоится чемпионат страны по киберспорту. Оба турнира пройдут во Дворце спорта «Юность» (вход свободный, количество мест ограничено, вместимость не более 75 процентов).

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