К тушению пожара даже привлекли вертолёт МИ 8 МЧС России. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

В Курганской области объявили вознаграждение за информацию о поджигателях. По постановлению правительства региона за достоверные сведения будут выплачивать две тысячи рублей.

— Его могут получить граждане, сообщившие информацию о лицах, чьи действия повлекли за собой возникновение лесного пожара, — заявили с правительстве.

В документе даны и разъяснения. Под сообщением понимается письменное заявление гражданина, направленное в правоохранительные органы или в Департамент природных ресурсов, содержащее сведения в отношении конкретного лица, чьи действия повлекли за собой возникновение лесного пожара.

Выплаты производятся при наличии документа, подтверждающего возбуждение уголовного или административного дела по факту, указанному в сообщении.

Сейчас в Кургане несколько пожаров. Самый крупный бушует в заброшенных садах. Дым настолько сильный, что пришлось закрыть трассу им. Тюнина — поворот на поселок Смолино до перекрестка шоссе им.Тюнина — шоссе Ботаническая. Движение транспорта организовано в объезд. На месте происшествия работают наряды ДПС. Одна их версий — неосторожное обращение с огнем нетрезвых мужчин.

До этого огонь уничтожил жилые дома в поселке Северный. Он перекинулся с камышей. Без жилья остались четыре семьи.

Пожары возникают и в лесах Челябинской области. Главное управление лесами разослало фото мотоциклиста, который ездил по лесу, а потом возникло пять очагов возгораний.

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