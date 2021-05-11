Алексей Текслер поручил усилить пропускной режим в школах Челябинской области после ЧП в Казани

После ЧП в казанской школе губернатор Челябинской области поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После ЧП в казанской школе N 175 губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить меры безопасности. Распоряжения главы региона прозвучали на совещании с представителями муниципалитетов.

— Коллеги, я даю поручение всем директорам школ, министерству образования региона усилить меры безопасности и пропускной режим. Сейчас в режиме оперативного штаба с силовиками мы провели соответствующее совещание, договорились с Росгвардией, которая у нас в основном осуществляет охрану в школах, усилить меры безопасности и пропускной режим, а также коллеги из органов МВД, ФСБ проводят дополнительные профилактические мероприятия, — подчеркнул Алексей Текслер.

Важно работать на упреждение: реагировать на подозрительные моменты, открыто общаться. Меры профилактики помогают избежать трагедий.

— Важно, чтобы проводилась постоянная работа в школах. Ничего нигде нельзя утаивать, никакую информацию. Учителя, директора, школьники должны общаться друг с другом. Как только появляются какие-то подозрительные моменты, необходимо сообщать об этом в правоохранительные органы. В прошлом году предупредили ряд случаев, и это было сделано по информации, которая шла из школ, от самих учеников и учителей, — добавил губернатор.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в 256 крупных южноуральских школах работают заместители директора по безопасности. Они обязаны оперативно сообщать в правоохранительные органы о конфликтных и опасных ситуациях в детских коллективах.

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