Челябинский депутат, исключенный с праймериз «ЕР» из-за ссоры с Котовой, заработал за год 328 млн рублей

Илья Мительман. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Депутаты районных советов Челябинска отчитались о доходах и имуществе за 2020 год. Так, самым богатым среди всех народных избранников стал Илья Мительман, который недавно был исключен с праймериз «Единой России» за перепалку с мэром Натальей Котовой.

Мительман заработал за 2020 год сумму в 328 млн рублей. В его декларации также указано, что он владеет земельными участками, домами, квартирами и снегоболотоходом. Что касается супруги депутата, то у нее доходы нулевые, однако по документам она владеет квартирой в Израиле. Вероятней всего, именно этот факт и послужил причиной для обвинения Мительмана в двойном гражданстве.

Депутат Советского района Виталий Рыльских оказался вторым по доходам за 2020 год. Он заработал 172 млн рублей. Тройку лидеров замкнул депутат Курчатовского района Иван Клушин. Его доход составил 90 млн рублей.

Депутат Курчатовского района Сергей Селещук, который дал показания против экс-мэра Челябинска Евгений Тефтелева, задекларировал доход в 36 млн рублей. А его коллега по районному собранию Дмитрий Григорчик заработал за прошедший год сумму в 432 тыс. рублей.

Депутат Центрального района Андрей Шмидт в прошлом году заработал 5 млн рублей.Его супруга задекларировала доход в три раза больше заработанной народным избранником суммы — 15 млн рублей.

Однако самая интересная ситуация с доходами наблюдается у депутата Ленинского района Олега Толмачова. Он заработал за год 16 млн, а вот у его жены задекларирована сумма почти в 146 млн рублей.

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