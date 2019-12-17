Депутата из Челябинска, который дал взятку Тефтелеву, освободили от должности

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-17T09:28:16+03:00

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17 декабря на заседании городской думы в Челябинске от должности освободили Сергея Селещука. Депутат возглавлял комиссию по бюджету и муниципальному имуществу. Новость о снятии с него полномочий объявил председатель думы Андрей Шмидт. Возражений этому среди других народных избранников не нашлось.

Сам депутат на заседание не явился. Хотя в повестке дня стояли вопросы касающиеся напрямую его компетенций. Напомним, ранее депутат Сергей Селещук написал чистосердечное признание в том, что дал взятку Евгению Тефтелеву, когда тот занимал пост мэра Челябинска. В обмен на это, строительная фирма депутата получила подряд на строительство школы «Образовательный центр №2» в микрорайоне «Парковый».

После чистосердечного, Селещука сделали по делу свидетелем. Отвечать за дачу взятки он не будет — иммунитет положен по закону.

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ИСТОЧНИК KP.RU