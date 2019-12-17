2019-12-17T09:28:16+03:00
Политика

Депутата из Челябинска, который дал взятку Тефтелеву, освободили от должности

Свидетель по коррупционному делу возглавлял комитет по бюджету
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Депутат Сергей Селещук не пришел на заседание. Фото: Челябинская городская думаДепутат Сергей Селещук не пришел на заседание. Фото: Челябинская городская дума
Изменить размер текста:

17 декабря на заседании городской думы в Челябинске от должности освободили Сергея Селещука. Депутат возглавлял комиссию по бюджету и муниципальному имуществу. Новость о снятии с него полномочий объявил председатель думы Андрей Шмидт. Возражений этому среди других народных избранников не нашлось.

Сам депутат на заседание не явился. Хотя в повестке дня стояли вопросы касающиеся напрямую его компетенций. Напомним, ранее депутат Сергей Селещук написал чистосердечное признание в том, что дал взятку Евгению Тефтелеву, когда тот занимал пост мэра Челябинска. В обмен на это, строительная фирма депутата получила подряд на строительство школы «Образовательный центр №2» в микрорайоне «Парковый».

После чистосердечного, Селещука сделали по делу свидетелем. Отвечать за дачу взятки он не будет — иммунитет положен по закону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Несмотря на пенсионный возраст, Евгению Тефтелеву грозит реальный срок

Тефтелев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Интересно, что 1 января виновнику исполнится 65 лет. Возраст зачастую становится фактором, который смягчает наказание. Однако Тефтелеву грозит реальный срок. Мы узнали — почему. Читать>>>

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности дела Евгения Тефтелева?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области срочно ищут волонтеров для поиска пропавшего школьника
В Челябинске накрыли этическую ОПГ
Стало известно, когда в Челябинске выберут нового главного архитектора
В Челябинской области внедорожник задавил пешехода на трассе
Два новых управления появились в правительстве Челябинской области
«Детей одевайте теплее»: в челябинской гимназии отменены занятия
Депутата из Челябинска, который дал взятку Тефтелеву, освободили от должности
В Челябинске снова пытаются найти подрядчика на уборку самого большого района
В аэропорту Челябинска задержали рейсы из-за отключения интернета
«Чуть человека не задавил»: водителей в Челябинске возмутил елочный базар, загораживающий обзор
ЮУрГУ отметил 70-летие ХК «Политехник» матчем ветеранов челябинского хоккея
В Челябинске могут вернуть пешеходный переход к памятнику «Орленку»
В Челябинске больше интересуются мэром Москвы, чем делом экс-главы Тефтелева
Пять иномарок столкнулись в центре Челябинска
Бродячие псы разорвали маленькую собачку на глазах у ребенка в Челябинской области
В Челябинской области на ходу загорелся автобус с пассажирами
Инвалида выгнали из кафе в Магнитогорске, потому что из-за него «гости начинают грустить»
«Дурной пример заразителен»: челябинские нано-урны добрались до Санкт-Петербурга
В Челябинске вспыхнула квартира в четырехэтажке
В Челябинске 15-летние девочки ищут себе парней с авто на сайте знакомств
Я хочу знать, что происходит: губернатор Челябинской области раскритиковал минэкологии