Остались согласованные: «Единая Россия» утвердила кандидатов на праймериз в Челябинской области

Выборы в Госдуму пройдут осенью. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

135 кандидатов в депутаты Госдумы получили право участвовать в праймериз «Единой России» в Челябинской области. Такие цифры озвучили в оргкомитете.

По итогам приемной кампании зарегистрировали 135 кандидатов предварительного голосования. Именно столько фамилий будет представлено в бюллетенях. Победители праймериз пройдут в следующей этап — получения статуса кандидата в депутаты Госдумы и смогут участвовать в избирательной кампании.

— Всего было подано 198 заявлений. К голосованию допущены те кандидаты, которые полностью выполнили все требования положения о проведении праймериз и представили необходимый пакет документов, — прокомментировали в Челябинском региональном отделении парии «Единая Россия».

В списке будет 65 человек по одномандатным избирательным округам и 70 человек по федеральному избирательному округу.

Перед праймериз не обошлось без скандалов. Оргкомитет исключил из списка действующего депутата гордумы Илью Мительмана. Официально поводом стали нарушения при подаче документов, но поводом стал его конфликт с мэром Челябинска Наталье Котовой.

На сайте «Выборы 2021» можно будет познакомиться со всеми программами партий, кандидатов в депутаты, участников муниципальных выборов и сделать свои выводы и выбор.

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