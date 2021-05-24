«Мы не хакеры»: о золоте и бронзе южноуральцев и любопытных фактах с чемпионата России по киберспорту в Челябинске

На чемпионате России по киберспорту участники соревновались в шести дисциплинах. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В столице Южного Урала отгремел финал главного состязания кибератлетов. Почти 60 участников из 16 регионов страны на площадке дворца спорта «Юность» боролись за медали и 3,6 млн рублей призовых в шести дисциплинах компьютерного спорта: Dota 2, StarCraft II, NHL 21, Tekken 7, DCl — The Game и Clash Royale.

Чемпионат России по компьютерному спорту прошел в челябинском ДС "Юность" 22-23 мая 2021 года. Фото Минспорт.

ДРАМАТИЧНЫЙ ФИНАЛ

Южноуральский киберспортсмен Максим Haiissey Труханов из Магнитогорска в драматичном противостоянии до трех побед в игре NHL21 сумел одержать верх над Сергеем Филипповым из Северной Осетии и завоевать для Челябинской области золотую медаль чемпионата России.

— Финал получился примерно такой же, как и вчерашний полуфинал. До победы пришлось играть все пять матчей. В трех играх судьба победы решалась в овертайме. Все было на «тоненького». Мне повезло больше, — улыбается Максим Труханов. — Соперника я знал, и знал, что силы у нас примерно одинаковые. Думаю, что болельщикам и зрителям такой финал понравился, и держал всех в напряжении. В прошлом году я стал серебряным призером чемпионата страны. Конечно, хотелось подняться на ступеньку выше, и хорошо, что все сложилось. Золотая медаль и кубок у меня в руках. Спасибо громадное болельщикам, которые пришли во дворец спорта «Юность». Я чувствовал их поддержку.

Максим Haiissey Труханов (в центре) стал победителем в турнире NHL 21. Фото Минспорт.

Еще одну медаль — бронзовую — завоевал для Челябинской области еще один представитель нашего региона Гарик «LMG MOB» Галоян в дисциплине Tekken 7. Южный Урал был представлен на чемпионате двумя спортсменами и оба сумели подняться на пьедестал почета.

По словам руководителей федерации компьютерного спорта России, по итогам чемпионата страны будет сформирована национальная сборная команда, которая выступит на ближайших международных турнирах.

Максим Haiissey Труханов поблагодарил болельщиков за поддержку. Фото Минспорт.

ИГРАЛИ ЗА РЕСПЕКТ И УВАЖУХУ

Во время чемпионата удалось пообщаться с первым лицом киберспорта России — президентом федерации компьютерного спорта Дмитрием Смитом. Дмитрию сейчас 44 года. В 90-е он под ником Dilvish «рвал и метал» на киберпространстве. Становился чемпионом и призером российских и международных турниров по StarCraf (был даже вторым в мировом рейтинге), позже создал и стал лидером целого кибер-клана Orky и считается едва ли не первым киберспортсменом России.

Дмитрий Смит и губернатор Челябинской области Алексей Текслер на открытии чемпионата. Фото Минспорт.

Дмитрий Смит считает, что киберспорт выгодно отличается тем, что он изначально родился, как вид «за респект и уважуху» лучшим геймерам.

— О деньгах тогда даже речи не шло. И часть этой культуры и сейчас сохранилась, поскольку для многих и сегодня главным лозунгом остается лишь участие. Да, для молодых людей в возрасте до 14-15 лет, пожалуй, основным мотиватором являются деньги. Для тех, кому 20+ — победы и призовые места это во многом престиж. Они доказывают себе и остальным. В этом смысле киберспорт имеет хорошую, правильную идеологию, — считает Дмитрий Смит.

Напомним, что призовой фонд чемпионата России по компьютерному спорта составляет 3,6 млн рублей. Ранее организаторы соревнований рассказывали, что киберспорт считается один из самых «денежноемким». Так, к примеру, призовой фонд недавнего международного турнира в Москве составлял миллион долларов, а на финале чемпионата разыгрывается почти 40 миллионов баксов. Такие суммы доступны благодаря солидным спонсорам и партнерам киберспорта. Деньги в проведение турниров также вкладывают разработчики компьютерных игр, которые потом продают их пользователям.

Дмитрий Смит также рассказал, что в ближайшие годы в России вполне могут открыться детские спортивные школы по компьютерному спорту, где также будет дисциплина физподготовки. Спецы утверждают, что это поможет оторвать детей от бесцельного пребывания за компьютером. И это будет не времяпрепровождение, а грамотное обучение и систематические занятия. Время нахождения за компом сократится вдвое. К слову, киберспорт уже включен в реестр видом Минспорта России, а в стране работает уже 74 региональных федераций.

Места для кибератлетов во ДС "Юность". Фото Минспорт.

ПРОВЕРЯЮТ НА ДОПИНГ

Дмитрий Смит рассказал об одной особенности, которая показывает, что еще далеко не все понимают, что такое компьютерный спорт.

— На турнирах, которые мы проводим в различных уголках страны, многие полагают, что в их город понаехали хакеры, — улыбается Дмитрий Смит. — Но это не так. Мы не хакеры, мы спортсмены.

Президент федерации рассказал и о том, что, как и во всех видах спорта, в компьютерном присутствует и допинг-контроль. Известны случаи в США, Китае, в других странах, когда участников турниров ловили на использовании запрещенных препаратов — различных стимуляторов для повышения умственной, физической активности, скорости реакции. Дмитрий Смит здесь категоричен — киберспорт это такой вид спорта, как и все другие. — У нас есть договор со Всемирным и Российским допинговыми агентствами. Во всех 74 региональных федерациях киберспорта есть специалисты ответственные за антидопинг. Все сотрудники центрального офиса федерации прошли обучение на предмет применения запрещенных препаратов, и имеют специальные сертификаты. РУСАДА может приехать на любой наш турнир и взять допинг-пробы у любого спортсмена. Повторю — мы такие же спортсмены, как и все остальные. И нам также запрещено использовать те препараты, которые есть в списке запрещенных… Да, есть случаи нарушения. И, наверняка, это из-за того, что на кону стоят миллионы, а иногда и десятки миллионов рублей. Я даже удивлен, почему так мало случаев выявления допинга, — замечает Смит.

КОСПЛЕЕРЫ ЗАРАБАТЫВАЮТ В СЕТЯХ

Косплееры на церемонии открытия чемпионата в Челябинске. Фото Минспорт.

Косплееры — те, кто переодевается в персонажей компьютерных игр, аниме, комиксов, на турнире не менее популярны, чем сами участники. Не меньше полсотни таких «ряженых» на протяжении двух дней турнира удивляли и умиляли болельщиков в холле дворца спорта «Юность».

«Angel» — обладательница сверхчеловеческой силы и «Анна Уильямс» из Tekken — путешественница в красивом шелковом платье, «Байонетта» со способностью резать врагов на куски и непрерывно стрелять из пистолетов, «Чун Ли» — восьмое чудо света, горячая девушка, способная разбивать кокосы и выбивать дыры в кирпичных стенах, танцовщица «Женщина-Кошка», а еще мужские персонажи, такие как Капитан Ник Рейес, Сален Котч, Маркус Холлоуэй, Ноктис Люцис Цэлум... Таких персонажей сотни. Костюмы можно шить самому, парики «смастерить». Но большинство предпочитает покупать на специализированных сайтах или «Али-экспресс». Удовольствие нынче не дешевое. Некоторые наряды обходятся в 50-60 тысяч рублей и выше. Некоторые косплееры имеют миллионы подписчиков в соцсетях и монетизирует этот актив в приличные суммы в долларах.

Вот такие необычные косплееры удивляли зрителей чемпионата. Фото: Алексей МИКУШИН

А на чемпионате России в Челябинске многих немало удивил молодой парень в черном плаще с высокой конструкцией на голове в виде клетки.

— Мой персонаж — это Миколаж — хозяин кошмаров. Это босс, который бегает по уровню в одной из компьютерных игр. Его не могут поймать, — рассказал косплеер, учитель психологии в школе Семен Петров. — Но на самом деле я не косплеер, я больше люблю другую движуху. Например, выехать на природу и там поиграть в гномов и эльфов. Я делал разные костюмы, и все с минимальными затратами. Вот этот костюм мне обошелся рублей в 500. В строительном магазине купил деревянные округлые палочки, склеил их в виде клетки. а основу сделал из пенопласта. Все покрасил. Черная накидка — это старый плащ от другого персонажа. Я его давно покупал и не дорого. Под ним костюм, в котором я хожу на работу в школу. Вот и весь прикид.

Семен Петров в образе хозяина кошмаров. Фото: Алексей МИКУШИН

ДЛЯ СПРАВКИ

О дисциплинах чемпионата России по компьютерному спорту

Боевая арена Dota 2 — компьютерная командная игра в жанре «милитари», изображает сражение на карте, в каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект-«крепость», принадлежащий вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную «крепость».

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Стратегия в реальном времени StarCraft II — игрок смотрит на поле боя сверху и командует армиями, цель — установить контроль над полем боя и победить своих соперников. Одним из путей к победе является объединение различных боевых единиц во всесторонне развитую армию.

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