Тело унесло за несколько километров: челябинка погибла, провалившись в канализацию во время пикника

Канализационный коллектор на берегу реки Миасс был прикрыт укрывным материалом. Фото: прокуратура Челябинской области

45-летняя жительница Челябинска погибла, провалившись в канализационный коллектор во время пикника. По трубе ее тело унесло на несколько километров. К ответственности намерены привлечь коммунальщиков.

В минувшую субботу компания челябинцев пошла жарить шашлыки. В какой-то момент женщина отошла, что называется «в кустики». И не вернулась.

Около 9 часов вечера друзья начали бить тревогу. Подозрения вызвал открытый колодец, вокруг которого лежал укрывной материал — возможно, кто-то отметил таким образом опасный участок. Шансов выжить не было: женщина упала в двухметровую тубу, потоки воды понесли тело дальше.

— Тело обнаружили на главной насосной станции водопровода на Свердловском тракте, 4а, — рассказал журналисту КП-Челябинск источник в правоохранительных органах.

Все произошло на Заячьем острове на реке Миасс. Островок площадью в 19,5 га, в отличие от своего «тезки» в Санкт-Петербурге, представляет собой печальное зрелище: бурьян, да кусты. Крышку колодца, скорее всего, утащили в металлолом, а поскольку местное не людное, коммунальщики или не сразу заметили пропажу, или не спешили закрыть опасное место. Это и предстоит выяснить.

После шокирующего случая прокуратура начала проверку. Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за надлежащее содержание и обслуживание системы водоотведения города.

Сегодня возбудил дело СК. Следователи намерены установить виновных должностных лиц, не обеспечивших режим безопасности при эксплуатации инженерных коммуникаций, прокомментировал официальный представитель СК СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Утром на аппаратном совещании мэр города Наталья Котова поручила проверить наличие люков на всех колодцах в Челябинске. Провести ревизию обещали до конца недели.

О погибшей женщине известно, что она нигде не работает, не судима.

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