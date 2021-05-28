Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 29 мая 2021: где сделать прививку на выходных и фееричный концерт «Руки вверх»

Сергей Жуков наконец-то смог выступить перед челябинцами. Фото: РУКИ ВВЕРХ | Челябинск | 28.05.21 | ЛА "Трактор" / vk.com

Эпидемиологическая ситуация на Южном Урале за последние несколько месяцев существенно улучшилась. Сейчас разрешено проведение мероприятий, но с определенными ограничениями. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 29 мая 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, в регионе зафиксировано 62 775 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь нашли еще у 88 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом вирус перебороли 87 человек, а всего с начала пандемии выздоровели 57 243 южноуральца. Под наблюдением врачей в больничных палатах все еще остается 2 664 пациента.

За прошедшие сутки выросла и статистика летальных исходов. Умерли еще восемь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Семеро из них скончались непосредственно от COVID-19, а у одного вирус был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Жителей Челябинской области начали вакцинировать новой прививкой «КовиВак», созданной учеными центра имени Чумакова, среди которых был уроженец Троицка Юрий Ивин. Журналист КП-Челябинск Ирина Фадюшина «укололась» в числе первых. Она объяснила, почему стала ждать появления именно этой вакцины.

— Технология показалась мне более надежной: берут вирус целиком, «убивают» (по-научному: «инактивируют»), а затем очищают. Предполагается, что вакцина способна дать защиту от всех имеющихся штаммов, — рассказывает Ирина Фадюшина. — Кроме того, клинические испытания показали, что «КовиВак» переносится легко: в основном небольшая боль и отечность в месте укола.

Перед вакцинацией доктор ответил на все вопросы о новой вакцине Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Примечание редакции. Просим вас не воспринимать данные рассказ как рекомендацию. Помните: каждый организм индивидуален. Желая сделать ту или иную прививку, проконсультируйтесь с докторами.

Накануне, 28 мая, на ледовой арене «Трактор» в Челябинске прошел долгожданный концерт группы «Руки вверх». На него пришли сотни человек. Кроме того, действовали ограничения из-за пандемии коронавируса. Так, посещаемость зала не должна была превышать установленной Роспотребнадзором нормы, а сами фанаты группы должны были надеть медицинские маски. Правда, даже если у кого-то СИЗов при себе не имелось, то их выдавали на входе. Также ограничения коснулись и танцпола.

—Танцпол организовали с соблюдением социальной дистанции: кресла расположили стройными рядами, чтобы между ними было пространство. Но потанцевать потом все-таки получилось, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Внутри ледовой арены было еще больше народу

Вот такие маски выдают посетителям

Напомним, концерт группы «Руки вверх» был запланирован на 20 мая 2020 года, но из-за ограничений мероприятие перенесли почти на пять месяцев — на 24 октября. Однако эпидемиологическая ситуация не улучшилась и за это время. И вот теперь, когда большинство ограничений уже снято, концерт все-таки состоялся.

В Челябинской области продолжается бесплатная вакцинация от коронавируса. В ближайшие выходные сделать прививку можно будет в торгово-развлекательных центрах, на рынках и пешеходных зонах. Желающим провакцинироваться необходимо при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Со списком мест и временем работы мобильных прививочных кабинетов можно ознакомиться в материале на нашем сайте.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 29 мая 2021 года.

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