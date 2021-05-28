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ЗДОРОВЬЕ28 мая 2021 23:00

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 29 мая 2021: где сделать прививку на выходных и фееричный концерт «Руки вверх»

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 29 мая 2021 г.
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Сергей Жуков наконец-то смог выступить перед челябинцами. Фото: РУКИ ВВЕРХ | Челябинск | 28.05.21 | ЛА "Трактор" / vk.com

Сергей Жуков наконец-то смог выступить перед челябинцами. Фото: РУКИ ВВЕРХ | Челябинск | 28.05.21 | ЛА "Трактор" / vk.com

Эпидемиологическая ситуация на Южном Урале за последние несколько месяцев существенно улучшилась. Сейчас разрешено проведение мероприятий, но с определенными ограничениями. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 29 мая 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, в регионе зафиксировано 62 775 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь нашли еще у 88 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом вирус перебороли 87 человек, а всего с начала пандемии выздоровели 57 243 южноуральца. Под наблюдением врачей в больничных палатах все еще остается 2 664 пациента.

За прошедшие сутки выросла и статистика летальных исходов. Умерли еще восемь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Семеро из них скончались непосредственно от COVID-19, а у одного вирус был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Жителей Челябинской области начали вакцинировать новой прививкой «КовиВак», созданной учеными центра имени Чумакова, среди которых был уроженец Троицка Юрий Ивин. Журналист КП-Челябинск Ирина Фадюшина «укололась» в числе первых. Она объяснила, почему стала ждать появления именно этой вакцины.

— Технология показалась мне более надежной: берут вирус целиком, «убивают» (по-научному: «инактивируют»), а затем очищают. Предполагается, что вакцина способна дать защиту от всех имеющихся штаммов, — рассказывает Ирина Фадюшина. — Кроме того, клинические испытания показали, что «КовиВак» переносится легко: в основном небольшая боль и отечность в месте укола.

Перед вакцинацией доктор ответил на все вопросы о новой вакцине

Перед вакцинацией доктор ответил на все вопросы о новой вакцине

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Примечание редакции. Просим вас не воспринимать данные рассказ как рекомендацию. Помните: каждый организм индивидуален. Желая сделать ту или иную прививку, проконсультируйтесь с докторами.

Накануне, 28 мая, на ледовой арене «Трактор» в Челябинске прошел долгожданный концерт группы «Руки вверх». На него пришли сотни человек. Кроме того, действовали ограничения из-за пандемии коронавируса. Так, посещаемость зала не должна была превышать установленной Роспотребнадзором нормы, а сами фанаты группы должны были надеть медицинские маски. Правда, даже если у кого-то СИЗов при себе не имелось, то их выдавали на входе. Также ограничения коснулись и танцпола.

—Танцпол организовали с соблюдением социальной дистанции: кресла расположили стройными рядами, чтобы между ними было пространство. Но потанцевать потом все-таки получилось, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Внутри ледовой арены было еще больше народу

Внутри ледовой арены было еще больше народу

Вот такие маски выдают посетителям

Вот такие маски выдают посетителям

Напомним, концерт группы «Руки вверх» был запланирован на 20 мая 2020 года, но из-за ограничений мероприятие перенесли почти на пять месяцев — на 24 октября. Однако эпидемиологическая ситуация не улучшилась и за это время. И вот теперь, когда большинство ограничений уже снято, концерт все-таки состоялся.

В Челябинской области продолжается бесплатная вакцинация от коронавируса. В ближайшие выходные сделать прививку можно будет в торгово-развлекательных центрах, на рынках и пешеходных зонах. Желающим провакцинироваться необходимо при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Со списком мест и временем работы мобильных прививочных кабинетов можно ознакомиться в материале на нашем сайте.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 29 мая 2021 года.

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Коронавирус Covid-19Коронавирус в Челябинской области 2021: последние новости