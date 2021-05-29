В Челябинске продают котят, которые снимают венец безбрачия

Малышка Зара точно спасет вас от одиночества. Фото: Вероника Санаева, Александра Карепина, Евгения Радэцки

Челябинка опубликовала на «Авито» необычное объявление — она раздает котят с суперспособностями. Малыши, по словам девушки, снимают венец безбрачия и приносят счастье. Однако она подчеркивает, точно узнать, так ли это, можно только забрав котенка к себе домой.

Объявление разместили волонтеры, чтобы раздать котят. Фото: Авито

Шутливый текст о пристройстве появился на сайте неделю назад. Волонтер Юлия Митюгова, надеется, что это поможет двенадцати котятам найти хозяев. Все малыши родились в доме женщины, которая скончалась в больнице от инсульта.

Это Буся - самый маленький в помете. Фото: Вероника Санаева, Александра Карепина, Евгения Радэцки

Об этой истории мы писали месяц назад. Обнаружить еще живую хозяйку получилось благодаря ее собакам. В соцсетях появилась информация, что нужно пристроить животных. А когда волонтеры пришли в дом, то увидели, что женщина еще жива, ее разбил инсульт, но позвать на помощь она не могла. К сожалению, позже женщина умерла в больнице. Волонтерам удалось найти родственников женщины, но котята все равно остались без хозяев.

Кира - бесконечно пушистая и очень ласковая. Фото: Вероника Санаева, Александра Карепина, Евгения Радэцки

Сейчас на попечении волонтеров находятся семь взрослых кошек и дюжина маленьких котят. Они обработаны от паразитов и готовы переехать в новый дом. Пусть указанная цена в объявлении вас не смущает — оно само размещено для привлечения внимания. Главное — чтобы малыши нашли себе хозяев.

Гордон - уверен, невозмутим, доволен собой и всем, что вокруг него происходит. Фото: Вероника Санаева, Александра Карепина, Евгения Радэцки

На снимках пять малышей, остальные разбежались при виде камеры. Юлия рассказала о каждом: — Буся — самый маленький в помете. Возмущенно кряхтит на руках. Вырастет пушистым котиком. Пуша — самая неугомонная малышка. Пусть вас не смущает зеленка в кадре! Эта рана получена девушкой в другом бою. Кира — бесконечно пушистая и очень ласковая. Зара — очень спокойная и осторожная. У нее гноится глаз, сейчас малышка проходит лечение. Гордон — уверен, невозмутим, доволен собой и всем, что вокруг него происходит.

Зара - очень спокойная и осторожная. Фото: Вероника Санаева, Александра Карепина, Евгения Радэцки

Если вы готовы забрать животных к себе домой, напишите Юлии Митюговой или позвоните по номеру 8-900-029-2093.

Пуша - самая неугомонная малышка. Фото: Вероника Санаева, Александра Карепина, Евгения Радэцки

Если вы давно ищете себе нового друга - звоните Юлии. Фото: Вероника Санаева, Александра Карепина, Евгения Радэцки

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