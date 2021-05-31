Первые итоги праймериз в Челябинской области: за каких кандидатов на выборы в Госдуму проголосовали больше

По итогам процедуры будут сформированы списки кандидатов, их утвердят на съезде «Единой России». Фото: chelyabinsk.er.ru

В Челябинской области стали известны первые результаты предварительного голосования за кандидатов для последующего выдвижения от «Единой России» на выборы в Госдуму.

По количеству голосов, которые указаны на сайте праймериз, первое место занял спортивный директор ХК «Металлург» Сергей Гомоляко (39 595 голосов). На втором месте главный врач областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко (37 213 голосов). Третью строчку по итогам голосования занял вице-спикер Заксобрания Олег Голиков (36 024 голоса).

В пятерку вошли действующий депутат Госдумы Дмитрий Вяткин (31048 голосов) и депутат Заксобрания Алексей Денисенко (21 809 голосов). Всего в списке праймериз указаны голоса за 70 кандидатов. Но важно учитывать, что непосредственно список кандидатов на выборы может измениться, предполагается, что его возглавит губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Предварительные итоги.

По Челябинскому одномандатному округу больше всех голосов набрал Владимир Павлов, за его кандидатуру проголосовали 11 217 человек. По Коркинскому округу в лидеры вышел главный врач челябинской детской поликлиники Антон Рыжий (10 043 голоса). Златоустовский округ «взял» Олег Колесников, набрав 28 273 голоса. По Металлургическому — Владимир Бурматов (31 239 голосов), а по Магнитогорскому округу лидером стал депутат Госдумы Виталий Бахметьев (19 097 голосов).

Праймериз «Единой России» проходил по 30 мая. Перед праймериз не обошлось без скандалов. Оргкомитет исключил из списка действующего депутата гордумы Илью Мительмана.

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