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ЗДОРОВЬЕ31 мая 2021 23:00

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 1 июня 2021: минирование в больницах и как школьники сдают ЕГЭ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 1 июня 2021 г.
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Коронавирусные ограничения повлияли и на ЕГЭ у выпускников школ

Коронавирусные ограничения повлияли и на ЕГЭ у выпускников школ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эпидемиологическая ситуация на Южном Урале продолжает улучшаться. Сейчас число заболевших за сутки не превышает больше 100 человек. Однако количество фатальных случаев из-за COVID-19 остается на прежнем уровне. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 1 июня 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки подтверждено 86 новых случаев коронавируса. Школьников среди них нет. Всего с начала пандемии зафиксировано 63 035 случаев.

За прошедшие сутки выписаны 90 человек. Всего ковид победили 57 504 пациента. На лечении остаются 2 641 человек.

За прошедшие сутки умерли семь человек, у всех COVID-19 стал основной причиной смерти. Всего в регионе погибли 2 841 зараженных. Из них 1 627 умерли непосредственно от ковида, у остальных он был сопутствующим.

Статистика: yandex.ru/covid19/stats

Статистика: yandex.ru/covid19/stats

Накануне, 31 мая, 11-классники Челябинской области и всей страны начали сдавать ЕГЭ. Первыми проверят свои знания выпускники, которые выбрали в качестве дополнительных предметов: географию, литературу и химию. Отметим, это вторая по счету сдача ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса.

Как уточнили в минобре, в связи с коронавирусом, школьников будут рассаживать на расстоянии 1,5 метра, на входе измерят температуру. Кабинеты предварительно продезинфицируют. Все экзаменационные пункты обеспечены средствами защиты.

Школьников на экзамене будут рассаживать на расстоянии 1,5 метра

Школьников на экзамене будут рассаживать на расстоянии 1,5 метра

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, без ЕГЭ могут обойтись те выпускники, которые не собираются поступать в ВУЗ в этом году. Но для аттестата о среднем образовании все-таки придется блеснуть знаниями. И сдать два обязательных экзамена по русскому языку и математике в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

В минувший понедельник, 31 мая, сразу в две челябинские больницы поступили сообщения о минировании. Речь идет о ГКБ № 6 и №8. Об этом сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

— На данный момент больница работает в штатном режиме. Информацию уточняйте в полиции, — сообщили ГКБ №8.

В больнице №6 от комментариев воздержались.

Также 31 мая жителям Южного Урала был представлен обновленный международный терминал аэропорта имени Курчатова. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время презентации рассказал, с какими авиакомпаниями будет сотрудничать воздушная гавань Южного Урала.

— Мы со всеми авиакомпаниями сотрудничаем. Договорились с Red Wnigs о базировании ряда самолетом, и мы будет это сотрудничество развивать. Обсуждали возможное сотрудничество с авиакомпанией «Победа» (Аэрофлот) о расширении рейсов и направлений. Важно то, что мы развиваем наш регион. Без транспортной инфраструктуры развитие невозможно, — сказал губернатор.

В полетной программе — турецкая Анталья (при возобновлении полетов), Ларнака, Дубай, Тунис. Есть ближнее зарубежье: Таджикистан, Азербайджан, Киргизия, Армения, Казахстан.

Сейчас площадь международного сектора составляет 15,2 тыс. кв. м. против прежней в 4,6 тыс. кв. м.

Сейчас площадь международного сектора составляет 15,2 тыс. кв. м. против прежней в 4,6 тыс. кв. м.

Фото: Ольга АНТОНОВА

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 1 июня 2021 года.

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