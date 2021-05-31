Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 1 июня 2021: минирование в больницах и как школьники сдают ЕГЭ

Коронавирусные ограничения повлияли и на ЕГЭ у выпускников школ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эпидемиологическая ситуация на Южном Урале продолжает улучшаться. Сейчас число заболевших за сутки не превышает больше 100 человек. Однако количество фатальных случаев из-за COVID-19 остается на прежнем уровне. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 1 июня 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки подтверждено 86 новых случаев коронавируса. Школьников среди них нет. Всего с начала пандемии зафиксировано 63 035 случаев.

За прошедшие сутки выписаны 90 человек. Всего ковид победили 57 504 пациента. На лечении остаются 2 641 человек.

За прошедшие сутки умерли семь человек, у всех COVID-19 стал основной причиной смерти. Всего в регионе погибли 2 841 зараженных. Из них 1 627 умерли непосредственно от ковида, у остальных он был сопутствующим.

Статистика: yandex.ru/covid19/stats

Накануне, 31 мая, 11-классники Челябинской области и всей страны начали сдавать ЕГЭ. Первыми проверят свои знания выпускники, которые выбрали в качестве дополнительных предметов: географию, литературу и химию. Отметим, это вторая по счету сдача ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса.

Как уточнили в минобре, в связи с коронавирусом, школьников будут рассаживать на расстоянии 1,5 метра, на входе измерят температуру. Кабинеты предварительно продезинфицируют. Все экзаменационные пункты обеспечены средствами защиты.

Школьников на экзамене будут рассаживать на расстоянии 1,5 метра Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, без ЕГЭ могут обойтись те выпускники, которые не собираются поступать в ВУЗ в этом году. Но для аттестата о среднем образовании все-таки придется блеснуть знаниями. И сдать два обязательных экзамена по русскому языку и математике в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

В минувший понедельник, 31 мая, сразу в две челябинские больницы поступили сообщения о минировании. Речь идет о ГКБ № 6 и №8. Об этом сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

— На данный момент больница работает в штатном режиме. Информацию уточняйте в полиции, — сообщили ГКБ №8.

В больнице №6 от комментариев воздержались.

Также 31 мая жителям Южного Урала был представлен обновленный международный терминал аэропорта имени Курчатова. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время презентации рассказал, с какими авиакомпаниями будет сотрудничать воздушная гавань Южного Урала.

— Мы со всеми авиакомпаниями сотрудничаем. Договорились с Red Wnigs о базировании ряда самолетом, и мы будет это сотрудничество развивать. Обсуждали возможное сотрудничество с авиакомпанией «Победа» (Аэрофлот) о расширении рейсов и направлений. Важно то, что мы развиваем наш регион. Без транспортной инфраструктуры развитие невозможно, — сказал губернатор.

В полетной программе — турецкая Анталья (при возобновлении полетов), Ларнака, Дубай, Тунис. Есть ближнее зарубежье: Таджикистан, Азербайджан, Киргизия, Армения, Казахстан.

Сейчас площадь международного сектора составляет 15,2 тыс. кв. м. против прежней в 4,6 тыс. кв. м. Фото: Ольга АНТОНОВА

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 1 июня 2021 года.

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