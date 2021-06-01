Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 2 июня 2021: сбой на Госуслугах и как поменялись цены на технику для удаленки

Записаться на прививку можно и на Госуслугах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже больше года южноуральцы живут в условиях пандемии. Теперь ношение масок в общественных местах стало обыденностью. А ведь раньше на людей с СИЗами смотрели с подозрением. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 2 июня 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки коронавирус подтвердился у 85 южноуральцев. Всего с начала пандемии выявили 63 120 случаев заболевания COVID-19.

Из больниц за сутки выписали 94 человека. Всего 57 598 пациентов выздоровели и выписаны из больницы. На лечении остаются 2624 человека. Печальная статистика пополнилась смертями — от ковида скончались восемь человек.

За прошедшие сутки умерли семь человек, у всех COVID-19 стал основной причиной смерти. Всего в регионе погибли 2 841 зараженных. Из них 1 627 умерли непосредственно от ковида, у остальных он был сопутствующим.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В региональном Банке России по традиции подсчитали, как менялись цены на продукты и товары. Пока статистика за апрель. Но уже видно, что коронавирусная паника отступает. Так, например, если год назад южноуральцы скупали лимоны, чеснок и лук для профилактики вирусных инфекций, то в апреле 2021 года спрос на них упал и цены соответственно перестали расти.

— В апреле 2021 года годовая инфляция составила 5,2% против 5,5% в марте. На продовольственном рынке прирост цен существенно замедлился и составил 6,3%, тогда как в марте был 7,6%, — сообщили в Отделении Челябинск Уральского Банка России.

Перестали южноуральцы скупать отдельные медицинские товары и технику для работы на удаленке — ноутбуки, смартфоны, беспроводные наушники. Зато в регионе стали серьезно дорожать огурцы. В ЦБ объясняют это тем, что в прошлом году в условиях локдауна люди практически перестали их покупать, а рестораны и кафе были закрыты.

Ускорился рост цен на молоко и сыры, поскольку выросли траты заводов и фермеров на упаковку, ветпрепараты, ГСМ и подготовку к внедрению маркировки молочной продукции. Кстати, в апреле цены на топливо продолжили расти. Но снизились цены муку, сдобные булочки из муки высшего сорта и хлеб с добавлением ржаной муки, потому что в России ввели квоты и пошлины на экспорт зерна, а хлебопекарям и мукомолам дали субсидии.

Этой весной значительно повысились цена на огурцы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский правозащитник Алексей Табалов получил на портале Госуслуг сертификат о прохождении им вакцинации от коронавируса. Все бы ничего, но вторую прививку, номер которой указан в электронном документе, на тот момент он еще не сделал. КП-Челябинск узнала в региональном минздраве, как такое возможно.

— Смотрите, какая тут забавная вещь происходит с вакцинацией от ковида, — написал Алексей Табалов. — Власти ежедневно рапортуют о масштабе вакцинации по стране, на Госуслугах заносится вся информация, ведется дневник самочувствия после вакцинации и выдается сертификат после прохождения второй прививки. Так вот, судя по всему и этим данным верить нельзя.

Фото: Алексей Табалов / Facebook.com

По словам Алексея Табалова, второй этап вакцинации должен состояться 29 мая в ГКБ №1. Но правозащитник перенес его на 31 мая. Как отмечают врачи, делать это не возбраняется: раньше положенного трехнедельного перерыва ставить «Спутник V» нельзя, позже — можно.

В пресс-службе регионального Минздрава на запрос корреспондента КП-Челябинск ответили, что регионы не имеют доступа к порталу Госуслуг. Это федеральная система, которая интегрирует все электронные системы здравоохранения в одну. В Челябинской области это, к примеру, «Барс», в других регионах встречают «Медис», «1С» и другие.

— Внутри любой технической системы возможны сбои, — рассказала пресс-секретарь минздрава Челябинской области Марина Сергеева. — По своей региональной медицинской базе «Барс» мы проверили данные о пациенте —там указана единственная организация — горбольница №1. Статус записи постановки второго компонента — «не произведена», то есть прививка сделана не была.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 2 июня 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru