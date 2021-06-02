Мэрия проводит проверку в связи со сносом столетней лиственницы в центре Челябинска

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Мэрия проводит проверку в связи со сносом даурской лиственницы в центре Челябинска, которой было больше ста лет. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе администрации города.

— Проводится проверка. Когда будут результаты, пока неизвестно, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Информация о срубе лиственницы возмутила многих челябинцев. Горожане знают историю этих деревьев, посаженных в годы русско-японской войны. Их прижилось не так много, а уцелевшим пришлось несладко в годы дорожной революции, когда на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красная делали поворот. В результате осталось лишь три деревца, а теперь и вовсе два.

Лиственницу погубила дорожная революция Фото: cheladmin.ru

Директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер убеждена, что деревья можно было спасти, а не избавляться от них таким варварским методом.

— Эти деревья нуждались в обязательной поддержке, — рассказала Вера Меркер в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске). — Их можно и нужно было спасать: одно из деревьев было отрезано дорогой, корневая система была повреждена. Оставшиеся две лиственницы тоже нуждаются в уходе, им нужен полив, подкормка и удаление сорняков, которые закрыли всю эту историческую группу.

По словам Веры Меркер, срубленная лиственница могла простоять еще не десятки, а сотни лет. В прошлом году в Челябинск приезжала группа исследователей — они проверили состояние дерева и дали рекомендации, как правильно за ним ухаживать. Но, судя по всему, администрация не воспользовалась их советом.

— Я не понимаю, как можно было совершить такой поступок, не оповестив об этом решении людей, не посоветовавшись со специалистами, — добавила Вера Меркер. — Это, я считаю, бесчинство или малая грамотность людей, которые принимают такие решения.

Челябинцы неоднократно просили предоставить даурским лиственницам статус мемориальных деревьев, поскольку они хранят историю города, обращались даже письменно к Заксобранию, но это ни к чему не привело.

Согласно легенде, в 1905 году в Челябинск доставили раненого на русско-японской войне офицера. Он привез с собой 30 семян даурской лиственницы, чтобы посадить их на родине. Пострадавшего приютил у себя дома поляк Сапега-Ольшанский. Состояние воина было плачевным, поэтому он попросил высадить семена, если с ним вдруг что случится. Офицер умер, и поляк выполнил его последнюю просьбу.

В начале нулевых три лиственницы зачем-то срубили, а после началась дорожная революция, чиновника было не до деревьев. В июле 2011 года на перекрестке Красной и Ленина построили поворот. Во время ремонта обнажились корни деревьев, и в 2017 году еще одна лиственница погибла.

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