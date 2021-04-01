Куратора скандальных строек Челябинской области выпустили из СИЗО и запретили приближаться к Минстрою

Татьяну Антонову задержали после обысков в Минстрое 3 марта 2020.Фото: Вячеслав Жилин/vk.com, minstroy74. Коллаж: Эдуард Фадюшин

Экс-заместителя министра строительства Челябинской области Татьяну Антонову и бывшего директора «Челябоблинвестстроя» Алексея Абаимова выпустили из СИЗО, где они провели год. Их отпустили из-под стражи в зале суда.

— Следствие вышло с ходатайством об изменении меры пресечения на запрет определенных действий. В обосновании указано на отсутствие оснований дальнейшего применения наиболее строгой меры пресечения, поскольку весь комплекс следственных действий в настоящее время выполнен, — рассказала КП-Челябинск консультант Тракторозаводского районного суда Ирина Савинкова.

Антоновой и Абаимову запрещено приближаться ближе чем на 100 метров к Минстрою и Минсопрта, администрации Златоуста, а также офисам и жилым домам по обозначенным адресам. Также им нельзя общаться с некоторым кругом лиц — в списке более 20 человек. Также запрещено пользоваться почтой, средствами связи и Интернетом.

Напомним, Татьяну Антонову задержали 3 апреля прошлого года за контракт по строительству биатлонного центра в Златоусте. Вслед за ней в изолятор отправился директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов, подписавший акт приемки работ по строительству стадиона и общее покровительство взамен на денежное вознаграждение. Биатлонный центр возводили более 10 лет. Потрачено около 0,5 млрд рублей. В итоге — комплекс не может быть сдан из-за большого количества недоделок. Оказалось, что трассы не соответствуют требованиям.

Кроме того, Антоновой, Абаимову, а также руководителю фирмы «Стройтранссоюз» Михаилу Азаматову предъявили обвинения в мошенничестве, получении взятки и отмывании денег (в соответствии со степенью участия) при строительстве центра по шорт-треку в Челябинске.