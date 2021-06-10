Забота. Работа. Результат: «Единая Россия» открыто и гласно отчитается перед избирателями

«Единая Россия» готовится к публичному отчету. Фото: предоставлено региональным отделением

К старту избирательной кампании партия «Единая России» в Челябинской области подошла в максимальной готовности. Проведенный праймериз задал новый тренд на открытость и дал возможность выйти на политическую арену людям с активной позицией. Но теперь перед кандидатами поставлены новые задачи. Лидер отделения губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил итоги праймериз. И они превзошли ожидания. Документы на участие подали 198 человек, после отбора в бюллетени вошли 135. За них голосовали 154 тысячи южноуральцев.

— Каждый третий кандидат представлял волонтерские или общественные организации. Это отвечает запросу на новые лица в политике. Также очевиден тренд на омоложение: 30% кандидатов моложе 35 лет, самому молодому всего 22 года. Многие заявились впервые, — отметил Алексей Текслер на XXXVI Конференции Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия».

Он подчеркнул, что на лидерах предварительного голосования лежит большая ответственность: «Единая Россия» в Челябинской области начинает масштабную кампанию по отчетам депутатов всех уровней перед избирателями.

— «Единой России» есть чем открыто и гласно отчитаться, показать, что слово партии всегда заканчивается делом, что партия способна реально содействовать масштабным социальным и экономическим преобразованиям, — сказал Алексей Текслер. И всем участникам напомнил главный принцип — «Забота. Работа. Результат».

Победитель праймериз главный врач Челябинского госпиталя ветеранов Татьяна Василенко, за много лет работы уже изучила все болевые точки и знает, как помочь людям:

— Я первый раз участвовала в праймериз, и эта победа для меня — большой кредит доверия и ответственность. Я представляю систему здравоохранения Челябинской области, много лет являюсь главным врачом госпиталя, на нашей базе создан региональный геронтологический центр, чтобы пожилые люди были в активном долголетии, увеличивалась продолжительность жизни. Болевых точек всегда в медицине много. У нас есть люди, организации, которые хотели бы изменить свой статус, добиться доступности оказания медпомощи.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области, победитель праймериз Алексей Денисенко намерен представлять интересы бизнеса:

— Я сам из бизнес-среды, поэтому эти вопросы знаю прекрасно. Четко понимаю, что нужно для экономики, создания рабочих мест, чтобы предприятия развивались. Здоровая экономика — это налоговые поступления, а значит, пополнение бюджета на социальные цели.

Именно на основании мнения жителей области, проголосовавших на праймериз, партия выдвинет кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму. Списки утвердят на съезде 19 июня в Москве.

ОФИЦИАЛЬНО

Победителем по Челябинскому одномандатному округу стал депутат Заксобрания Владимир Викторович Павлов.

В Металлургическом избирательном округе № 190 лидером стал действующий депутат Госдумы Владимир Владимирович Бурматов.

В Коркинском округе победил главный врач детской поликлиники № 8 Челябинска Антон Петрович Рыжий.

В Магнитогорском округе победу одержал действующий депутат Государственной думы Виталий Викторович Бахметьев.

В Златоустовском округе лидировал депутат Госдумы Олег Алексеевич Колесников.

В первую пятерку по федеральному избирательному округу по итогам проведения электронного предварительного голосования вошли:

— спортивный директор хоккейного клуба «Металлург» Сергей Юрьевич Гомоляко;

— начальник областного госпиталя ветеранов Татьяна Михайловна Василенко;

— депутат Заксобрания Олег Александрович Голиков;

— депутат Государственной Думы Дмитрий Федорович Вяткин;

— депутат Заксобрания Алексей Владимирович Денисенко.

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