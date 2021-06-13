Строительство знаменитого моста в Бакале Челябинской области начнется в июле

Проект презентовали губернатору еще год назад Фото: Кирилл САДЫКОВ

В июле в Бакале начнется строительство уникального спирального моста, который соединяет две части города. Мост был не только путепроводом, но и местной достопримечательностью. Из-за ветхости его снесли. Проект, который практически полностью воспроизводит прежний мост, презентовали еще год назад, но на этом все застопорилось. В марте 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил не затягивать с аукционом.

По словам главы района Александра Глазкова, снесенный мост сталл одной из причин депрессивного состояния территории. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Аукцион объявили только 1 июня. Сейчас подрядчик выбран — строить мост будет компания из Уфы ООО «УРАЛМОСТОСТРОЙ». В проектной документации указано, что работы начнутся в июле 2021 года. Ввести путепровод в эксплуатацию подрядчик должен в октябре 2023 года.

Новый мост практически полностью идентичен прежнему. Фото: проектная документация

Мост практически в точности спроектирован, как и раньше. Его особенность в том, что объект выполнен в спиралевидной форме. Только по современным требованиям проектировщики расширили автомобильную часть и тротуары. Также предусмотрена смотровая площадка.

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