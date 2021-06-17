Жуткая расправа бойца Росгвардии над женой из-за ревности попала на видео

Женщина сидела за стойкой администратора — у нее не было шансов убежать Фото: кадр с видео

В распоряжении КП-Челябинск оказалась запись с камеры видеонаблюдения хостела, где боец СОБРа расправился с бывшей супругой. На записи видно, что женщина сидела за стойкой администратора — шансов убежать у нее не было.

О том, что в хостел хочет зайти мужчина в костюме рабочего, она увидела по камерам видеонаблюдения. Скорее всего, она узнала бывшего мужа в очках и респираторе. Некоторое время он стоял под дверью, затем вошел. Силовик подошел к ресепшену и плеснул в лицо белой краской, затем замешкался, вытаскивая нож. В это время женщина что-то говорила ему.

Мужчина сначала нанес ей два удара ножом в затылок, потом начал бить в грудь и снова в спину. Всего было около двух десятков ударов. Бойня продолжалась примерно 30 секунд.

После мужчина направился к выходу и снова вернулся к жертве. Что он делал в это время рассмотреть сложно, так как камера висела чуть выше. Когда он ушел, женщина, вся в крови, нашла силы дотянуться до телефона. Ранее сообщалось, что она смогла вызвать себе скорую, но скончалась по дороге в больницу.

Напомним, трагедия произошла в понедельник, 14 июня. Без матери остались двое детей — 13-летний мальчик и 6-летняя девочка. Ранее мы писали, что супруги недавно развелись.

Калининский районный суд отправил росгвардейца в СИЗО. Мужчина просил домашний арест.

— Сотрудник Росгвардии — участник боевых действий. В суд он представил ряд грамот о премировании за боевые заслуги, — сообщили в прокуратуре Калининского района. — Свою вину обвиняемый признал. Сообщил, что убил жену из ревности.

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