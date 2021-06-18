Курочек не спасали: Андрей Косилов рассказал, сколько птиц погибло в пожаре на «Рависе» под Челябинском

Лишь небольшому количеству птиц удалось выжить. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар на птицефабрике «Равис» в поселке Рощино, который случился в результате удара молнии, уничтожил порядка 200 тыс. голов куриц. Это практически весь птичник.

— По головам не считали еще. Ситуация была очень сложная. Самостоятельно же птица не может выйти, сами понимаете. Спасением не занимались потому, что это было и небезопасно — пожар же был на крыше, а птица внутри — тогда бы мы рисковали жизнью людей, — рассказал КП-Челябинск владелец агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов.

На поставки мяса птицы в магазины ЧП не повлияет. Всего на птицефабрике в Рощино, где случилось ЧП, порядка 70 птичников, где идет откорм бройлеров.

— Погибшие птицы чуть больше половины срока содержания там просидели, то есть им еще две недели надо было расти. Понимаете, даже если бы они были еще меньше или еще больше — вложено было достаточно. Это и стоимость оборудования, и стоимость кормов, — отмечает Андрей Косилов. — Все было застраховано. Только что уехал эксперт, который фиксировал наши потери для страховой компании.

Напомним, пожар на птицефабрике в Рощино случился накануне вечером, в седьмом часу. Борьба с огнем заняла около трех часов. Было привлечено 83 пожарных и 26 единиц техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Куда хуже обстоят дела у другого предприятия «Рависа» — Среднеуральской птицефабрики. Предприятие намерены закрыть.

— Единственное, что снимает напряжение: вышестоящий суд отменил решение о приостановке. «Благодаря» беспрецедентному давлению, которое мы испытали, в том числе со стороны правоохранительных органов, мы вынуждены сократить до минимума производство и оно продолжает сокращаться, — рассказал Андрей Косилов.

Ранее директор предприятия Максим Максимов в разговоре с нашими коллегами КП-Екатеринбург он подробно объяснил, почему фабрика будет закрыта и что будет с сотрудниками предприятия.

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