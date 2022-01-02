В ледовом городке на главной площади Челябинска запустили салют прямо из толпы

Запускать салют в ледовом городке категорически запрещено Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ледовом городе на площади Революции отдыхающие решили запустить салют. В этом время вокруг было полно народу. Свидетелем инцидента стала корреспондент КП-Челябинск, также нарушение зафиксировала камера «Интерсвязи».

— Я услышала резкий хлопок и очень испугалась. Потом увидела, что рядом с горкой кто-то запускает салют. Вокруг было много отдыхающих с детьми. А если бы залп прилетели к кому-нибудь на голову? Оглянулась вокруг — полицейских не было, — передал с места событий корреспондент КП-Челябинск.

Горожане, не осознавая опасности, продолжали танцевать. Дети, стоящие на горке, наблюдали за происходящим. Тем временем в сквере за памятником Ленину взрывали петарды.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области прокомментировали: запускать фейерверки в таких местах, как ледовых городок, категорически запрещено. Зрители должны находиться на безопасном расстоянии.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, обращения по данному случаю к ним не поступало.

— В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции проводили профилактические мероприятия и разъясняли, что использование пиротехника допускается только в строго отведенных местах, — прокомментировали в ГУ МВД.

Напомним, в новогоднюю ночь залп фейерверка прилетел на балкон жилого дома в Магнитогорске. В это время хозяев не было дома. Ранее мы публиковали список мест, где можно запускать фейерверки, — их всего 12.

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