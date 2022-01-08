Под Курганом рецидивист расстрелял из ружья полицейских: что известно о ЧП в настоящий момент

Нападение на полицейских произошло ночью в поселке Мишкино. Фото: google.ru/maps
Сегодня ночью, 8 января, в поселке Мишкино Курганской области вооруженный карабином рецидивист открыл огонь по машине ППС, в которой сидели двое полицейских. Один из правоохранителей погиб на месте, а второго доставили с ранением в больницу. Нападавшего пытались задержать сотрудники Росгвардии, но он стал оказывать сопротивление и был убит. Мы собрали всю имеющуюся информацию о ЧП в настоящий момент.
Инцидент произошел около двух часов ночи на улице Первомайской, когда полицейские патрулировали территорию на служебном УАЗе. В этот момент из охотничьего ружья по ним открыл огонь ранее судимый 44-летний житель поселка. За рулем находился 26-летний сержант полиции Денис Михалев. Он скончался на месте, а его напарник – младший сержант – получил огнестрельное ранение.
После произошедшего нападавший забрал табельное оружие у убитого полицейского. Он попытался скрыться, но на его след вышли сотрудники Росгвардии. Злоумышленник сдаваться не захотел и устроил перестрелку. В итоге его тяжело ранили, и он позже умер в больнице.
Погибший полицейский Денис Михалев работал в органах внутренних дел с мая 2020 года. У него остались жена и двое маленьких сыновей.
Денис Михалев. Фото: ГУ МВД по Курганской области
Что касается напарника погибшего полицейского, то его госпитализировали в больницу.
На место происшествия выехал начальник регионального управления МВД Дмитрий Свинов. Также в Мишкино работает прокурор области Андрей Назаров.
В отношении нападавшего следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК главой ведомства Александром Бастрыкиным.
Также сейчас выясняется при каких обстоятельствах у нападавшего появилось огнестрельное оружие.
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