Девелопер предложил сделать на новой набережной Челябинска сноу-парк или каток: «Сегодня она превратилась в нафталиновый музей»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ / Валентина ВАГАНОВА

В прошлом году в Челябинске наконец-таки открылась многострадальная набережная реки Миасс. В теплое время года все было прекрасно, горожане освоили новое местечко и гуляли там каждый день, а вот с приходом холодов набережная опустела. И это вполне логично, ведь если летом там можно пройтись с мороженкой и посидеть на качелях, то в мороз там делать нечего.

Девелопер Денис Ни посвятил этому пост в социальных сетях, заявив, что на набережной нет интересных зимних сценариев. В эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» он подробно рассказал, почему новое пространство совсем не эффективно зимой, какие ошибки были допущены изначально и как можно использовать набережную в холодное время года.

— Моя задача была больше обратить внимание на то, что каждый раз, когда нам презентуют очередное общественное пространство, все сценарии, которые там красиво нарисованы — летние. Хотя мы все прекрасно понимаем, что у нас значительную долю времени идет зима. Городская набережная — это колоссальные бюджетные инвестиции, и четыре месяца в году она не работает.

Как минимум, половину времени при обсуждении проекта требуется уделять именно зимним сценариям. Это может быть и иллюминация — была неудавшаяся попытка с тремя китами. Уж если иллюминация появляется зимой, то она должна быть такой силы притяжения, чтобы даже в холодное время года все приходили на это посмотреть. А по факту сегодня набережная превратилась в нафталиновый музей.

Мы должны не просто объекты там размещать, а видеть, как человек будет их потреблять, насколько ему будет там интересно и чем он будет там заниматься. Если придумать интересный сценарий, горожане будут чаще туда приходить и проводить больше времени — бюджетные инвестиции будут эффективней.

В социальных сетях многие упоминают, что единственный замечательный зимний сценарий появился в парке Терешковой. В том числе, благодаря тому, что каток стал не единой площадью, а неким протяженным линейным объектом. Это совпадает с идеей сделать набережную такой же. Но зимнего нет ничего. Можно было на месте песчаных фигур, которые стояли осенью, вывалить большую кучу снега, пригласить ребят со сноубордами, поставить какие-то фигуры и сделать небольшой сноупарк на городской набережной — это здорово.

Создавать летние сценарии безусловно проще, но даже летом — где спорт на набережной? Ни волейбольной площадки, ничего, что было бы связано со спортом, поэтому и летние сценарии достаточно ограничены. Они такие традиционные. У меня ощущение, что челябинская набережная просто копирует то, что есть на сегодняшний день, но никак не хочет стать передовой. В этом, мне кажется, проблема Челябинска.

Уникальная возможность нашего города заключается в том, что набережная не была построена, поэтому можно учесть лучший опыт и сделать нечто новое и современное. Это как аквапарк — в Екатеринбурге он уже сто лет существует и всем надоел, но технологии очень сильно поменялись, поэтому у челябинского аквапарка есть возможность стать ультрасовременным.

Несколько лет назад Денис Ни презентовал челябинцам проект «Нерынок». Модное место предлагалось сделать из морских контейнеров. В итоге там появилась концертная площадка, где в минувший День города запретили проведение фестиваля «Уральский рубеж» из-за близости к месту запуска фейерверка. Несколько контейнеров все-таки привезли и даже открыли точку общепита, но сейчас она не работает.

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