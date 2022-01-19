Школьникам Челябинской области раздали направления на вакцинацию от COVID-19: «Сын хочет, а я против»

Вот такие направления выдали школьникам сегодня. Фото: читатель КП

В Озерске Челябинской области ученикам лицея №39 выдали направления на вакцинацию от коронавируса. Об этом КП-Челябинск рассказала мама 10-классника Марина.

— Сыну 16 лет, он уже может сам решить, прививаться или нет. Он хочет, а я против, — говорит Марина. — Подписанное направление сказали принести до пятницы. Пока ни о каком отстранении от занятий речи не идет. Но это пока. Посмотрим, что будет дальше.

Здравоохранение Озерска не подчиняется Минздраву Челябинской области, а находится в ведении Федерального медико-биологического агентства. Поэтому и «правила игры» там могут быть другие. Мы сделали запрос в ФМБА, чтобы узнать, поступили ли вакцины «Спутник-М» и как будет организована вакцинация. На момент публикации ответ не поступил.

В министерстве образования Челябинской области КП-Челябинск сообщили, что никаких распоряжений о массовой вакцинации среди школьников не было, направления не выдавались.

Сегодня первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что несколько тысяч доз «Спутника-М» поступят в регион на этой или следующей неделе. Вакцинация будет организована прямо в учебных заведениях.

Напомним, вакцина от коронавируса «Спутник-М» рассчитана на подростков 12-17 лет. Делать или нет прививку — решение добровольное. Но если ребенку меньше 15 лет, то делают ее по заявлению родителей.

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